吉本興業所属のお笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐら（39）水川かたまり（35）が22日深夜放送のTBSラジオ「空気階段の踊り場」（月曜深夜0時）に出演。TBS安住紳一郎アナウンサー（52）の隠された秘技を暴露した。

同番組の先週放送回の収録は13日土曜日深夜だったという。水川は先週の収録日について「帰る時は（深夜）2時ぐらいだったかな」と振り返った。「帰ろうかって（TBSを）出ようとしたら、すごい遠くの方から」と言って「オー・シャンゼリゼ」のメロディー口笛を再現した。

水川は「オー・シャンゼリゼ。めっちゃうまくて、めっちゃデカイの。遠くにいるのに聞こえてくる口笛が鳴ってて。なんだこの世の中にご機嫌な口笛はと思ってたら、安住アナでした」と告白し爆笑。「安住アナが『日曜天国』（安住アナの冠ラジオ番組、日曜午前10時）の準備している最中に口笛でオー・シャンゼリゼを奏でてて」と説明。相方のもぐらも「びっくりした」と驚きの声をあげた。

安住アナは土曜日午後10時開始の「情報7daysニュースキャスター」のMCを担当。その翌朝の日曜午前10時から「日曜天国」がスタートする。水川は「先週はニュースキャスターの生放送終わりだ」と驚き、もぐらも「ラジオ好き過ぎるでしょ。あれはかなわない」と安住アナの鉄人ぶりを絶賛した。

空気階段は第9回単独公演「●●●」（読み方＝まるまるまる）の開催を発表。6月30日（火）〜9月6日（日）まで、東京・仙台・石川・札幌・福岡・香川・大阪・名古屋・東京の全国9カ所27公演。約2万3000人動員予定。