◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場。前半で日本が２点を先制した場面で警鐘を鳴らすシーンがあり、その発言にネットは「説得力ありすぎるだろ」「重みが違う」とうなずいた。

前半３１分、ＤＦ板倉滉の縦パスを受けたＦＷ上田綺世がボールを運ぶと、エリア手前右からミドルシュート。前半４分のＭＦ鎌田大地による先制弾に続き、２点を先取した。

本田は冷静な口調で語り始める。「これね、２ー０になったでしょう？ ある意味では、１ー０より怖いんですよ」という。「やっぱりサッカーは、２−０から２−２になることもそれなりにあってね。２ー０になった時にたぶんね、見てる人たちは『きょう勝てる』と思ったでしょう？」と、ファンの心境を推測。

「それで万が一事故でもなんでも、１失点した時に一気に精神的に『ヤバい』ってなるんですよ。勝てると思ってたのに、もしかしたら次のワンチャンで２ー２に持ち込まれるんじゃないかって。だからこの２−０こそ集中して、守っていかないといけない。３点目をいかに狙うか、そして失点を絶対しない。重要な時間ですね」と語った。

この解説に、ネットは続々と反響。「本田圭佑、２−０の怖さを語るの巻」「２点リードの怖さ教えてくれる」「本田圭佑の『２−０は怖い』これ以上の説得力ないんだよな「２−０は危険なスコアをＷ杯の舞台で本田△が熱弁するの説得力ありすぎるだろ」「本田圭佑が２対０がいちばん怖いか話してるけど１番説得力あるわ」「流石本田」「本田さんの解説がタメになるなぁ…」「本田さん、ええこと言うなぁ。こっからやね」「本田圭佑の解説は鋭い」「２：０の危険性を指摘するところ流石や」「本田さんの解説、２−０が危ない話のように経験に裏打ちされたきちんと結論があるしっかりした話の時もあれば、何でやねん！とかスペースないね！で終わっちゃったり、緩急？すごい」「重みが違うな」などの感想が寄せられた。