TOKYO MXが、木村良平、小野友樹、武内駿輔が出演する特別番組『アオペラ -aoppella!?- 5周年記念SP！』を2026年6月29日（月）23:30から放送する。

「アオペラ -aoppella!?-」（以下、「アオペラ」）は、豪華声優陣が参加する、「青春」×「アカペラ」をテーマにした音楽原作プロジェクト。YouTubeチャンネルの総再生回数は7,000万回超！楽器無し、声と身体だけで全ての音楽を表現するアカペラに魅了された高校生たちの青春ストーリーを、楽曲やMV、Web漫画、Webラジオなど複数のメディアで展開している。

過去8回にわたり放送され好評を博した「アオペラ」特番が、約1年ぶりに放送決定。プロジェクト始動から5周年を迎えた「アオペラ」の歩みを振り返るとともに、今後の展開につながる最新情報をたっぷりお届けする。

MCは、これまでの放送に引き続き「リルハピ」鈴宮壱役の木村良平。さらにゲストとして「FYA’M’」是沢舞斗役の小野友樹、「VadLip」伊佐良和役の武内駿輔がスタジオに集結！番組初となる3グループのキャスト共演が実現し、ここでしか聞けないトークを繰り広げる。

番組では、7月開催の「アオペラ -aoppella!?- 5周年記念展」の最新情報や新作グッズを一挙公開。ファン参加企画「グッズアイデアコンテスト」から誕生したグッズの実物も初お披露目となるほか、武内駿輔による熱量満点の商品紹介では、思わぬ新キャラクターが爆誕…！？ 恒例のゲーム企画では、豪華ご褒美をかけて3人が協力ゲームにチャレンジ！

爆笑＆予想外の展開でスタジオは大盛り上がりとなった。そして番組後半では、アオペラの最新CDに関する情報をお届け！さらに各グループの新カバー曲の発表も！

また、ナレーションは「FYA’M’」紫垣明役の浦田わたるが初参加。5周年の節目を彩るスペシャルな30分をお届けする。

(C)aoppella project (C)TOKYO MX