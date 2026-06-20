この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行系YouTuberの「おのだ」が、自身のYouTubeチャンネルを更新。FIFAワールドカップ2026の日本代表対チュニジア代表戦が行われるメキシコ北部の都市・モンテレイを訪れ、街の雰囲気や物価、交通事情、気になる治安の実態を紹介した。



日本代表の大会第2戦の舞台となるモンテレイ。メキシコ有数の工業都市として知られ、街の周囲を険しい山々に囲まれた独特の景観も特徴だ。



一方、メキシコと聞くと、治安に不安を感じる日本人も少なくない。おのだ氏も実際に街を歩きながら、観光客が公共交通機関を利用できるのか、日中の中心部はどのような雰囲気なのかを確認していった。



モンテレイ国際空港に到着したおのだ氏は、まず市内への移動方法を紹介。ワールドカップの開催に合わせて用意された交通手段などを利用し、現地の公共交通機関を乗り継ぎながらホテルへと向かった。



車で移動する旅行者が多いメキシコだが、おのだ氏は可能な限りバスや地下鉄といった公共交通機関を利用。初めて訪れる旅行者の目線で、乗り方や駅周辺の様子を伝えた。



翌日は、モンテレイの街を本格的に散策。朝食には、乾燥させた牛肉と卵などを合わせた「マチャカード」を注文した。



マチャカードはメキシコ北部を代表する郷土料理の一つ。細かくほぐされた肉のうま味と卵が合わさった料理で、おのだ氏は日本のそぼろ料理にも通じる味わいだと紹介した。



その後、街の中心部であるセントロへ移動。広場や大聖堂、歴史的な建物が並ぶエリアを歩き、モンテレイの日常的な街並みを撮影した。



映像には、買い物を楽しむ家族連れや通勤する市民、露店を利用する人々の姿も収められている。日中の中心部には多くの人が行き交い、おのだ氏は想像していたよりも普通に歩ける雰囲気だと率直な印象を語った。



ただし、場所や時間帯によって状況が異なるのは、ほかの海外都市と同じだ。人通りの少ない道や夜間の一人歩きを避け、スマートフォンやカメラをむやみに目立たせないなど、基本的な防犯対策は必要だとした。



街では、ワールドカップの開催を知らせる装飾や関連商品も発見。飲食店やスーパーマーケット、世界的なチェーン店でも大会に合わせたキャンペーンが展開され、開催都市らしい盛り上がりが感じられた。



おのだ氏は、日本対チュニジア戦の会場となるエスタディオBBVAの周辺も訪問した。



同スタジアムは、メキシコの名門クラブであるCFモンテレイの本拠地。巨大な山を背景に建つ近代的なスタジアムで、その特徴的な景観から、世界的にも美しいサッカースタジアムの一つとして知られている。



試合前にもかかわらず、スタジアム周辺では大会に向けた準備が進められていた。交通規制や警備体制も確認でき、世界中から訪れるサポーターを受け入れるため、街全体が大規模イベントに備えている様子が伝わってくる。



さらに、モンテレイで開かれているワールドカップのファンイベントも訪問。会場には大型スクリーンが設置され、試合中継を楽しむサポーターや、各国のユニホームを着た観客が集まっていた。



開催国メキシコの試合ともなれば、会場の盛り上がりは格別だ。得点のチャンスが訪れるたびに歓声が上がり、まるでスタジアムの客席にいるかのような熱気に包まれていた。



動画では、陽気なメキシコ人サポーターとの交流も収録されている。カメラを向けると笑顔で応じる人も多く、国籍を超えてサッカーを楽しむワールドカップならではの光景が広がった。



ダラスで行われた日本対オランダ戦に続き、今度はメキシコで日本代表を応援するおのだ氏。アメリカとは異なるメキシコのサッカー熱や街の雰囲気に触れ、同じワールドカップでも開催都市によって大きく印象が変わることを伝えた。



治安面については、日中に人通りの多い観光エリアや主要駅周辺を歩く限り、過度に恐怖を感じる場面はなかったという。



一方で「安全と言い切るのではなく、海外にいるという意識は必要」とし、貴重品の管理や移動ルートの確認など、最低限の注意を払いながら行動する重要性も強調した。



テレビ中継では試合そのものを詳しく見ることができるが、現地を訪れると、空港や駅、飲食店、市街地までワールドカップ一色に染まっていく様子を体験できる。



日本代表の試合を前に熱気を増していくモンテレイ。おのだ氏の動画は、観戦を目的に現地を訪れる人だけでなく、メキシコ旅行や開催都市のリアルな雰囲気が気になる人にとっても、参考になる内容となっている。