韓国発のライフスタイルブランド『wiggle wiggle（ウィグルウィグル）』を展開するビーエムスマイルジャパンが、ポケモンデザインを使用したアイテムを発売することが発表された。

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あわせて、商品の発売を記念したPOPUP STORE「wiggle wiggle JAPAN TOUR 2026 ~Special Pokémon Edition ~」が、東京・渋谷および大阪にて期間限定で開催される。会場では対象商品の販売に加え、フォトスポットやノベルティ配布などのコンテンツが用意される。

今回展開する商品では、ピカチュウ、メタモン、カビゴン、イーブイを、wiggle wiggleならではのポップでカラフルな感性で表現。カラフルな配色やユニークなグラフィックを通じて、ポケモンたちの新たな魅力を届けるという。

商品ラインナップには、フード付きパジャマセット（12,290円）、テリーホームスリッパ（3,990円）、リユーザブルショッパー（1,990円～2,390円）、ハンドタオル2Pセット（2,790円）、ターポリンミニバッグキーリング（1,290円）、ミニジュエリーケース（1,490円）、メタルチャームキーリング（1,890円）、パターンポーチ（1,290円）、ピクニックバッグ（1,990円）が並ぶ。

POPUP会場では、来場者限定のポケモンスペシャルデザインうちわ、購入者限定のwiggle wiggleデザインステッカーのほか、税込5,500円以上の購入でポケモンスペシャルデザインステッカー（全3種）、税込11,000円以上の購入でポケモンスペシャルデザインアクリルキーリングがプレゼントされる。また、対象商品4アイテムを購入するとポケモンギフトBOXがもらえる特典も用意されている。

商品はPOPUP会場で展開後、WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKUおよび公式オンラインストアでも販売を予定している。あわせて、wiggle wiggle公式Xによるフォロー＆リポストキャンペーンやLIVE配信企画も実施される。

（文＝リアルサウンド編集部）