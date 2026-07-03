【明日から】Amazon プライムデーで「AirPods Pro 3」や「AirPods 4」がセール価格に
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、セール対象商品の中からApple AirPodsシリーズをご紹介。7日0時からセールになる予定で、売り切れ必至です！
→「Amazon プライムデー」はこちら
「AirPods Pro 3」は、音質・ノイズキャンセリング・装着感がさらに進化した最新の完全ワイヤレスイヤホンです。Apple独自のHシリーズ最新チップを搭載し、より高精細な音の再現と低遅延な接続を実現。空間オーディオ体験もいっそう臨場感を増し、動画やゲームの没入感を高めます。
快適性を求めて再設計された「AirPods 4」は、1日中着けていても安定感があり違和感なく過ごせます。パーソナライズされた空間オーディオにより、自分の周りに音を配置。臨場感ある音楽が楽しめます。
こちらは「アクティブノイズキャンセリング」機能が搭載されており、外部からの雑音を低減。いま聴いている音楽に没頭することができます。
音楽や通話をリッチで臨場感あふれるサウンドで楽しめるBeatsのワイヤレスイヤフォン。周囲の環境に対応するアクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードを搭載。4種類のシリコン製イヤーチップから自分に合ったサイズを選ぶことで、高い密閉性を確保し、ノイズを遮断しながらサウンドを最適化します。充電ケース使用で最大36時間再生が可能。
音楽にも通話にもソーシャルメディアをチェックするときも、ストレスなくさっと着脱できる「Beats Flex」。マグネット式イヤーバッドは耳に装着すると自動的に再生し、首の周りでイヤーバッド同士をくっつけると一時停止するので操作も簡単です。 ケーブルはニチノール製で柔軟性と耐久性に優れ、一日中身につけていても快適。
→「Amazon プライムデー」はこちら
イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
→ エントリー受付中！キャンペーン詳細ページはこちら
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回は、セール対象商品の中からApple AirPodsシリーズをご紹介。7日0時からセールになる予定で、売り切れ必至です！
→「Amazon プライムデー」はこちら
進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
「AirPods Pro 3」は、音質・ノイズキャンセリング・装着感がさらに進化した最新の完全ワイヤレスイヤホンです。Apple独自のHシリーズ最新チップを搭載し、より高精細な音の再現と低遅延な接続を実現。空間オーディオ体験もいっそう臨場感を増し、動画やゲームの没入感を高めます。
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
快適性を求めて再設計された「AirPods 4」は、1日中着けていても安定感があり違和感なく過ごせます。パーソナライズされた空間オーディオにより、自分の周りに音を配置。臨場感ある音楽が楽しめます。
こちらは「アクティブノイズキャンセリング」機能が搭載されており、外部からの雑音を低減。いま聴いている音楽に没頭することができます。
Apple傘下のBeatsもセールに。「Beats Studio Buds +」
音楽や通話をリッチで臨場感あふれるサウンドで楽しめるBeatsのワイヤレスイヤフォン。周囲の環境に対応するアクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードを搭載。4種類のシリコン製イヤーチップから自分に合ったサイズを選ぶことで、高い密閉性を確保し、ノイズを遮断しながらサウンドを最適化します。充電ケース使用で最大36時間再生が可能。
装着したり、首にかけたり。アクティブな毎日にぴったりの「Beats Flex」
音楽にも通話にもソーシャルメディアをチェックするときも、ストレスなくさっと着脱できる「Beats Flex」。マグネット式イヤーバッドは耳に装着すると自動的に再生し、首の周りでイヤーバッド同士をくっつけると一時停止するので操作も簡単です。 ケーブルはニチノール製で柔軟性と耐久性に優れ、一日中身につけていても快適。
その他のセール予定商品
→「Amazon プライムデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
→ エントリー受付中！キャンペーン詳細ページはこちら
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります