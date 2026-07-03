【明日から】Amazon プライムデーで「AirPods Pro 3」や「AirPods 4」がセール価格に
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象商品の中からApple AirPodsシリーズをご紹介。7日0時からセールになる予定で、売り切れ必至です！

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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」


「AirPods Pro 3」は、音質・ノイズキャンセリング・装着感がさらに進化した最新の完全ワイヤレスイヤホンです。Apple独自のHシリーズ最新チップを搭載し、より高精細な音の再現と低遅延な接続を実現。空間オーディオ体験もいっそう臨場感を増し、動画やゲームの没入感を高めます。

Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


快適性を求めて再設計された「AirPods 4」は、1日中着けていても安定感があり違和感なく過ごせます。パーソナライズされた空間オーディオにより、自分の周りに音を配置。臨場感ある音楽が楽しめます。

こちらは「アクティブノイズキャンセリング」機能が搭載されており、外部からの雑音を低減。いま聴いている音楽に没頭することができます。

Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Apple傘下のBeatsもセールに。「Beats Studio Buds +」


音楽や通話をリッチで臨場感あふれるサウンドで楽しめるBeatsのワイヤレスイヤフォン。周囲の環境に対応するアクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードを搭載。4種類のシリコン製イヤーチップから自分に合ったサイズを選ぶことで、高い密閉性を確保し、ノイズを遮断しながらサウンドを最適化します。充電ケース使用で最大36時間再生が可能。

Beats

Beats Studio Buds +| ワイヤレスノイズキャンセリングイヤフォン - AppleデバイスとAndroidデバイスで互換性が向上、内蔵マイク、耐汗仕様Bluetoothイヤフォン、空間オーディオ - ブラック/ゴールド

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



装着したり、首にかけたり。アクティブな毎日にぴったりの「Beats Flex」


音楽にも通話にもソーシャルメディアをチェックするときも、ストレスなくさっと着脱できる「Beats Flex」。マグネット式イヤーバッドは耳に装着すると自動的に再生し、首の周りでイヤーバッド同士をくっつけると一時停止するので操作も簡単です。 ケーブルはニチノール製で柔軟性と耐久性に優れ、一日中身につけていても快適。

Beats

Beats Flexワイヤレスイヤホン – Apple W1ヘッドフォンチップ、マグネット式イヤーバッド、Class 1 Bluetooth、最大12時間の再生時間 - Beats ブラック

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その他のセール予定商品


Apple(アップル)

Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー

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Apple(アップル)

Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M

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Apple(アップル)

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

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Apple(アップル)

iPhone 16e 256GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック

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