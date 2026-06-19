サッカー北中米ワールドカップ（W杯）でオランダとの初戦を劇的なドローで終えた日本代表は、メキシコ・モンテレイに移動し、20日（日本時間21日）にチュニジアとの第2戦を迎える。元日本代表の本田圭佑が、自身のYouTubeチャンネルで、負傷交代した久保建英が今後出られなかった場合の代役に言及すると、ファンから様々な反応があがっている。

オランダ戦の後半25分すぎ、久保は左サイドで相手と接触。ピッチに倒れたが試合は続いた。その後、左膝を押さえ、苦悶の表情。同30分に交代を告げられると、試合後には、車いすでスタジアムを去る姿が伝えられるなど、状態が心配されている。

本田は日本時間の15日夜に自身のYouTubeチャンネルで生配信。途中出場した伊東純也を高く評価した上で、久保不在の緊急事態になれば「伊東さんをスタメンで出す可能性も出ますよね」と語っている。

一方で「でも、僕は（スタメンで）出さない方がいいと思う」と持論を披露。「ジョーカーが欲しい。小川さんなのかもしれないけど、小川さんはFWじゃないですか。チャンスメーカーのジョーカーが欲しい。ディフェンスもできる、ボール際もガツガツいける。伊東さんはバランス取れているんで」と説明した。

途中出場の21歳塩貝健人については、「スタメンタイプじゃないでしょ、パルプンテでしょタイプ的には」と、人気ゲーム「ドラゴンクエスト」の何が起こるか分からない呪文「パルプンテ」になぞらえ、「悩むなあ、誰がいいんだろうなぁ…」と話していた。

この本田の発言には、「本田も純也は、スタメンじゃなくてJOKERで出した方がいい派なんだ」「昔三味線を弾くって作戦ありましたね」「ケイスケホンダの鋭い戦術分析を聞きながら観るW杯は最高」「久保ポジに鎌田で鎌田ポジに田中碧やろな」「塩貝≒パルプンテ 確かに雰囲気だけで代表での試合実績ほぼ0なんよ」といった反応があがっていた。



（THE ANSWER編集部）