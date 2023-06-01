サッカー北中米W杯

日本サッカー協会は日本時間17日、公式YouTubeで代表チームに密着する「Team Cam」最新回を公開した。14日（日本時間15日）に米テキサス州ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦を終えるまでの舞台裏映像を伝えている。動画内でサポートメンバーとしてチームに帯同している吉田麻也が見せた気遣いにファンは注目した。

強豪オランダ相手に2-2で引き分け、貴重な勝ち点1を掴んだ日本。重要な初戦に臨んだその貴重な舞台裏が公開された。

キャンプ地であるナッシュビルから試合地ダラスへの移動シーン。選手たちがチャーター機の席に座っていく中、3列シートに座っていた吉田は、2列シートに座ったチーム最年少の21歳、後藤啓介に対して、席の交換を提案した。席の広さによる疲労の蓄積を考えた上での吉田なりの気遣いだったのか。前の席にいた鈴木彩艶にも「絶対替わったほうがいいぞ」と話しかけていた。

森保ジャパンで長年キャプテンを務めた37歳の、ベテランらしい細やかな気遣いに気づいたファンからは「3列シート側の方がデカいからと2列シートにいた後藤選手と席を替わる吉田麻也。流石です。素晴らしい」「飛行機移動で筋肉が固まって疲労になる選手もいるからこそ吉田選手のこういう気配り素晴らしい」「ザイオンにデカい席促すマヤヨシダ」「これ他国なら絶対にあり得ない麻也流石すぎる」といった声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）