マツコ・デラックスが、視聴者から寄せられた声にまつわるエピソードを語る中で、「破滅願望があると思う」と明かす場面があった。

【映像】「全然平気だった」網の高所で恐怖するマツコ

6月12日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、視聴者から寄せられた「エスカレーターを降りる時の、スピードに乗った感じの1歩目が好きです。お二人は『この感覚が好き』というものはありますか？」という声を元に、マツコと有吉弘行がトークを展開した。

飛行機が離陸する瞬間のフワッとなる感覚や、ジェットコースターのような乗り物が好きだというマツコは、「自分でどうすることもできなくなる状況が好き。なんか破滅願望があるんだと思う（笑）」と語る。

また、ブランコで勢いをつけて漕いだ状況を引き合いに、「子どもとかめちゃくちゃわーってやる時あるじゃない。あれって恐怖もあるじゃない。自分の力だけでは命を支えきれない状況に置くみたいな、人間の本能にあるのよね」と自身の分析を披露した。

これに有吉は「子どもの頃それ好きだったと思うんだけど、いつからか『怖い』が強くなったね」と自身の変化を語る。

マツコも「歳を取れば取るほど安全に生きようとするようになる」「得体の知れないものに一歩身を引くようになった」と答え、「飛行機とか新幹線も、たまに我に帰ると怖くなる時あるもん。『ちょっと待って、今300kmで動いてんの！？』とか思うと、ハッてなる時あるから。今はもうジェットコースター苦手かもね」と推察した。

さらに、ロケで都内の清掃工場を訪れた際のエピソードを振り返り、「高い所全然平気だったのに、網になってるけっこう高い所で、私がデカいっていうのもあるんだけど、急に信用できなくなったのよ。『網の上なんかに乗って…』って急に怖くなった」とも明かしていた。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）