ムトー精工 <7927> [東証Ｓ] が6月17日大引け後(16:00)に業績修正を発表。27年3月期の連結経常利益を従来予想の31億円→27億円(前期は27.6億円)に12.9％下方修正し、一転して2.5％減益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の20億円→30億円(前期は19.9億円)に50.0％上方修正し、増益率が0.5％増→50.8％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日発表の「連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ」のとおり、2026年6月17日付で、当社の連結子会社である大英エレクトロニクス株式会社の発行済株式のうち、当社が保有する全ての株式を譲渡することを決定いたしました。 これに伴い、同社が当第2四半期連結会計期間より連結対象から除外されることから、同社が計上を予定していた売上高、営業利益および経常利益が減少する見込みです。一方で、当該株式譲渡に伴う売却益を特別利益として計上することにより、親会社株主に帰属する当期純利益は前回予想を上回る見込みとなりました。 なお、業績予想の前提となる為替レートは、１ドル155円を想定しております。