現地6月16日、英国王室の競馬の祭典「ロイヤルアスコット」初日に行われたキングチャールズ3世ステークス（G1・芝1000m）は、ライアン・ムーア騎乗のミッションセントラル（セ3・愛・A.オブライエン）がゴール前の接戦を制した。グラファール師が管理するレイエフカとの激しい追い比べをアタマ差で制し、G1初制覇を飾った。

ミッションセントラルのレース序盤は後方で待機。各馬が馬場いっぱいに広がる激しい攻防となる中、残り1ハロン付近からスタンド側ラチ沿いを力強く伸びると、同じく鋭く追い込んだレイエフカをゴール寸前で捉えた。1番人気に支持されたオーストラリアのオーバーパスは先行策から見せ場を作り、3着に粘り込んだ。

管理するエイダン・オブライエン調教師は「非常にスピードのある馬で、今年は無敗のまま成長を続けています。今日は流れが速くなり、この馬に向く展開になりました。ライアンはペースをよく理解していて、最後の1ハロンで見事に導いてくれました」と勝因を分析した。さらに「年末のジ・エベレストに向く馬かもしれません。本当に楽しみな馬です」と語り、オーストラリアの高額賞金レースへの参戦可能性も示唆した。

ムーア「すべてが噛み合った」

ムーア騎手は「勝ったとは思いましたが、馬群が大きく横に広がっていたので際どかったですね。速い流れの中でも良いリズムで運べましたし、すべてがうまく噛み合いました。ミッションセントラルは成長を続けている馬です」とレースを振り返った。

一方、1番人気のオーバーパスは先行勢では最先着となる3着。管理するビヨン・ベイカー調教師は「本当に素晴らしい走りでした。私たちにとってはチャンピオンですし、今回も期待に応えてくれました。上り坂やゲートの部分で課題はありましたが、世界最高レベルの相手を相手に誇らしい競馬をしてくれました」と健闘を称えた。

◇ロイヤルアスコット開催とは

英国王室が主催する競馬の祭典。毎年6月第3週にアスコット競馬場で開催され、世界各国のトップホースが集う。欧州競馬を代表するイベントのひとつとして知られている。