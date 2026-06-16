シャープはライカ監修のカメラシステムを搭載し、AIによる自動ズーム機能などを備えたAndroidスマートフォン「AQUOS R11」を、7月9日から順次発売する。NTTドコモ、ソフトバンクのほかSIMフリー版も用意する。SIMフリー版の価格は16万円前後の見込み。

ストレージ容量は通信事業者向けモデルは256/512GB、SIMフリー版は512GBのみ。メモリ容量は12GBで最大12GBの仮想メモリも利用できる。カラー展開はネイビー、アイボリー、テラコッタ。

「AQUOS R11」テラコッタ

6.5型ディスプレイを採用したスマートフォン。背面カメラは有効画素約5,030万画素、焦点距離23mm相当の標準、同約5,030万画素、焦点距離13mm相当の広角、同約3,850万画素、焦点距離68mm相当の望遠のトリプルカメラで、「日常のスナップから広がりのある風景、遠くの被写体まで、さまざまな撮影シーンに対応する」という。

広角は電子式、標準と望遠は電子式/光学式手振れ補正に対応。インカメラは約5,030万画素、焦点距離23mm相当。

高画質エンジン「ProPix PRO」を採用し、緻密な光の解析で質感まで捉えた高解像度な1枚を実現するとのこと。

「AQUOS R11」ネイビー

AIが被写体を認識して、ズーム倍率を自動で調整する「スマートフィットズーム」を新たに搭載する。専用アイコンをタップするだけで、狙った被写体をバランスの良い構図で撮影できる。

また「プライバシーセーフ」機能も搭載。標識や看板の文字を撮影時に自動で検出してマスキングする機能で、SNS投稿時のプライバシー保護をサポートするという。

「AQUOS R11」アイボリー

本体背面のカメラリング中央部に配置した灯りで通知や着信などを穏やかに伝える新機能「アカリウム」も採用した。

灯りは自然界の色合いに着想を得たという8色で、自然の音を収録したヒーリングサウンドと、たき火や川のせせらぎなどをモチーフにした灯りが連動し、就寝前や休憩時間などに心地よい空間を演出する。このサウンドはサウンドデザイナー・清川進也氏が監修している。

ディスプレイには、ピーク輝度3,600nitsのPro IGZO OLEDを採用。環境光に応じて低階調部分を明るく補正する「スマートアウトドアビュー」により、強い日差しの下や薄暗い屋外でも映像の暗部を見やすく表示する。解像度は1,080×2,340ドット/フルHD＋、リフレッシュレートは1～240Hz可変駆動。

ステレオスピーカーを内蔵し、Dolby Atmosやハイレゾ、ハイレゾワイヤレス再生に対応。Bluetooth 6.0準拠でLE Audio、Auracastもサポートする。

CPUはSnapdragon 8s Gen 4 Mobile Platformで、OSはAndroid 16。SIMカードはnanoSIM/eSIMに対応する。

外形寸法は突起部を除いて156×74×8.9(縦×横×厚み)、重さは約195g。

シャープ初のスマートウォッチとスマートリング

「からだメイト Watch」シルバー

あわせてシャープ初となるスマートウォッチ「からだメイト Watch」とスマートリング「からだメイト Ring」も7月9日に発売する。いずれも価格はオープンで、直販価格はからだメイト Watchが59,400円。からだメイト Ringの市場想定価格は4万円台前半の見込み。

「からだメイト Watch」ゴールド

からだメイト Watchは、生体データの解析に強みを持つHEALBE Corporationの特許技術「FLOWテクノロジー」を活用したモデルで、体内における水分の移動や糖の変化から、摂取カロリーを自動で測定・記録できる。ディスプレイは約1.32型OLED(有機EL)で、常時画面表示に対応。

「からだメイト Ring」シルバー

からだメイト Ringは、スマートリングを展開しているSOXAIのセンシング技術を活用して開発したモデル。「加速度」「心拍」「血中酸素レベル用赤色／赤外線」「皮膚温度」の4つの高精度センサーを搭載。各種バイタルデータや歩数を含む活動量、睡眠の状態などを計測できる。

どちらも、7月9日にリニューアルされるヘルスケアアプリ「からだメイト」に対応。月額600円の有料プランを利用すると、計測したデータやアプリに入力した食事内容をもとに、「食事」「睡眠」「運動」「体調」の4つの側面から、管理栄養士監修のアドバイスも提供され、睡眠習慣や生活習慣の改善をサポートする。

「からだメイト Ring」ゴールド