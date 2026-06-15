夏こそ、ひんやり旨辛！牛カルビ（麺）×濃厚つけ汁で、やみつき体験「牛カルビつけ麵」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、「⾁めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニングは、スンドゥブ定食専門店「スンドゥブ 中山豆腐店」にて、2026年6⽉11⽇(木)より「牛カルビつけ麵」を期間限定にて販売を開始した。
■魚粉を効かせた冷たい特製つけ汁で、旨みが追いかけてくる「牛カルビつけ麵」
香ばしく焼き上げた牛カルビとつけ麺を旨辛濃厚つけ汁にダイブ、期間限定「牛カルビつけ麺」。シャキシャキ食感のナムルが後味をさっぱりまとめ、最後まで飽きずに楽しめる。つけ汁には、中山豆腐店自慢のスンドゥブに魚粉を合わせ、コクと旨みをさらに引き上げた。旨辛・旨み・満足感が重なる、やみつきメニューだ。
■スンドゥブの特徴
中山豆腐店では、唐辛子をベースに、牛・豚・鶏と魚醤の旨みを効かせ、にんにくや生姜などの薬味を加えた「タテギ」に、ペースト状にした野菜を合わせた特製スンドゥブスープを毎日店内で仕込んでいる。
また、毎日店舗で手作りしている国産大豆「トヨマサリ」を使用した自家製豆腐は、スープと一緒に味わうことで、トヨマサリ特有の上品な味わいがより一層引き立つ。
・牛カルビつけ麺 1,130円(税込1,243円)
■その他メニュー
■スンドゥブ 中山豆腐店 公式サイト
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また、毎日店舗で手作りしている国産大豆「トヨマサリ」を使用した自家製豆腐は、スープと一緒に味わうことで、トヨマサリ特有の上品な味わいがより一層引き立つ。
・牛カルビつけ麺 1,130円(税込1,243円)
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