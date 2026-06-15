国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）のグランドセレモニーが6月13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された。

同アワードは、日本レコード協会など音楽業界の主要5団体が連携して創設した国際音楽賞。2年目の開催となった今年の授賞式には国内を代表する豪華アーティストらが出席したが、中でもSNSで大きな注目を集めたのがオープニングムービーだった。

映像では、カセットテープを手にした一人の少女が音楽の世界へと導かれていくストーリーが展開。サカナクション、アイナ・ジ・エンド、羊文学、Creepy Nuts、HANA、LANAらと出会いながら旅を続け、最後は藤井風（29）の運転する車で会場へ到着。さらに菅田将暉（33）に見送られ、映像の世界から現実の会場へと現れる演出が話題となった。

その主人公として登場した“謎の美少女”について、放送直後からXでは注目が集まった。

《MAJのオープニングの女の人って誰だったの？？》

《この映像の女優が誰なのか気になる》

《この女優さんが気になる かわいい》

《式典のオープニング映像の女の子、誰か分かる人いますか？》

《MAJのオープニングに出てた女の子のインスタ見つけたけど、全然見た事無い子だな。元々有名な子なのか？》

X上ではすでに特定作業も進んでおり、この少女はInstagramで活動する「えび」であることが判明している。

プロフィールには《歌が好きなえび／ebiと申します》と記されており、アーティストとして活動。フォロワーは2万人以下で、これまでの投稿にはせいぜい数百件の”いいね”が押されている程度のほとんど無名の人物だった。

しかし、14日には突如、《MAJのオープニングムービーに出演させていただきました、えびです。むっちゃたのしかた！！！沢山のアーティストの方々と出会えて、本当に超面白かった！みんな見てくれたかな》（原文ママ）と投稿。オープニングムービーの出演者らとのオフショットを公開し、15日時点で4万”いいね”を集めている。

そんな中、Xでは、この「えび」が“ある著名人の娘ではないか”との声が広がっている。

《松田龍平と太田莉菜の娘!?》

《オープニング映像出演の女の子えびちゃん、松田龍平さんと太田莉菜さんの娘・ゆのんちゃんだよね？》

《MAJのOPで話題のebiさん、松田龍平と太田莉菜元夫妻の娘ゆのんちゃんに雰囲気ものすごく似てる。他人の空似かな》

《えびさん=ゆのんさん？》

名前が挙がっているのは、’09年1月に結婚し、同年7月に長女が誕生、その後’17年に離婚した俳優・松田龍平（43）とモデル・太田莉菜（38）の長女・ゆのん（16）だ。

「SNSで注目されている理由のひとつが、太田さんとの接点です。えびさん本人のInstagramアカウントは太田さんからフォローされていませんが、えびさんの所属事務所の公式アカウントはフォロワーが300人にも満たないのに、太田さんがフォローしています。

また、ゆのんさんは、’22年2月にファッション誌『SPUR』で太田さんと母娘共演を果たしていますが、当時12歳だったゆのんさんとえびさんが酷似しています。当時のインタビューでは、太田さんが娘について”好みのテイストは異なる”などと語る一方、ゆのんさんもファッションや表現活動への関心を明かしていました。そうした経緯もあって、今回のMAJ出演をきっかけに再び注目が集まったのでしょう。

もっとも、現時点でえびさん本人が松田さんや太田さんとの関係について公表した事実はなく、あくまでSNS上の推測に過ぎません。ただ、今回の出演によって一躍注目の存在となっただけに、その素顔が明かされる日は遠くないかもしれません」（スポーツ紙記者）

“正体不明”のまま日本最大級の音楽賞のオープニングという大役を務めた“えび”。ミステリアスな彼女に、今後さらに注目が集まりそうだ。