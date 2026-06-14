6月7日に『週刊文春』、11日には『FRIDAY』によって、熱愛が報じられたアイドルグループ「なにわ男子」メンバーの長尾謙杜。長尾にとっては3年ぶり2回目の熱愛報道だった。それから約1週間経ったものの、その波紋は広がり続けており、12日には公式ブログにも異変が現れた。

「長尾さんの熱愛のお相手は、元『E-girls』の稲垣莉生さんです。それぞれがサッカー日本代表の親善試合を観戦し同じマンションに帰宅する様子や、都内の飲食店に堂々と食事に向かうツーショットなどが報じられました」（芸能ジャーナリスト）

スキャンダルが明るみになった長尾。12日には、なにわ男子のメンバーが配信しているファンクラブ会員向けの公式ブログを更新する予定だった。しかし、その動きに異変が現れたと前出の芸能ジャーナリストは指摘した。

「なにわ男子のブログは、メンバー7人がそれぞれ担当の曜日にブログを更新。更新が毎日続いている状態でした。12日も、通常であれば長尾さんが担当の日。報道後、何かしら彼からの言葉が届くのではないかと首を長くして待つファンもいました。しかし、ブログは更新されることなく、次の日の13日には担当の高橋恭平さんが通常通り更新。1日空白ができてしまったのです」

その異変にファンも驚愕。熱愛報道後、ダンマリを続ける長尾に対して、賛否両論巻き起こっているのだ。

《ブログ書いて欲しかった》

《きちんとファンと向き合って どんな言葉だってきちんと受け止めるから》

《なんかお知らせくらいあってもいいと思う》

Xには、直接ファンに言葉を届けられるブログにもかかわらず、書かないこと選択をしたことに嫌悪感を抱く声も聞かれた。

その一方で、以前から決まっていた仕事には通常通り出演していると前出の芸能ジャーナリストは続ける。

「8日には、なにわ男子のデビュー5周年を記念して音楽番組『CDTV ライブ！ライブ！』（TBS系）に出演。スペシャルライブを披露しました。その後12日にも『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に出演。さらに13日には、『DAZN』でのサッカーワールドカップ配信にゲストタレントとしてスタジオに登場。与えられた仕事は変わりなくこなしていました」

スキャンダルには触れることなく、出演は続けるという通常運転ぶり。スルーの姿勢は、今に始まったことではなかった。

「2023年9月、セクシー女優の三上悠亜さんとの熱愛が報じられた際にも、長尾さんは自身の言葉でコメントを出すことはありませんでした。今回は、当時の熱愛のほとぼりが冷めた3年後。周年イヤーを迎えるタイミングでの発覚にも関わらず、ダンマリスタイルを続ける姿勢には、さすがのファンも複雑な心境でしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

長尾が騒動について口を開く日が来るのだろうか。