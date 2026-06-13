東出昌大「人を蹴落としたり誹謗中傷とか…」 山暮らしで見つめた社会の“残酷”さ
俳優の東出昌大が、12日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』#6に出演。山暮らしや狩猟を通じて感じた思いを語り、現代社会の在り方について持論を展開した。
【写真】異色の組み合わせで一泊二日を過ごした箕輪厚介、渡部陽一
同番組は、5年前から都会を離れ山奥に移住した東出が、芸能人ゲストを自身の野営地に招き、ともに1泊2日の野営生活を送るドキュメンタリー。今回のABEMAオリジナルエピソードには、編集者・実業家の箕輪厚介氏と戦場カメラマンの渡部陽一氏が出演した。
1日目の夜、一行は鹿のレバーを使った特製鹿肉カレーを囲んで交流。渡部氏が「極上です！」と舌鼓を打つ一方で、酒が進んだ箕輪氏が眠り込むなど、自然体の時間を過ごした。
翌朝、東出は山へ入り、獲物の痕跡を探しながら進む「忍び猟」を実施。その中で狩猟について、「狩猟って残酷かなって考えたんです」と切り出し、「生きとし生けるものって、やっぱり生き物を殺して食べているので、残酷なんですけど…。飯を食うっていうこととか“正常な残酷さ”をもう一回教えてくれる」と語った。
さらに、「『残酷』って言葉がすごい難しい漢字ですし、グッとくるけど、人間社会の残酷さって全然違う種類の残酷さ。人を蹴落としたり貶めたり、誹謗中傷とか。どっちが本来なんだろうっていうことを山に入ると考えますね」とコメント。自然の中で生きることで、人間社会の在り方を見つめ直していることを明かした。
番組ではこのほか、東出が田舎移住を決断するまでの葛藤についても告白。「田舎暮らししたいっていう人から、よく相談を受けるんです」としながら、「踏み切るのって難しいんです」と当時の心境を振り返り、自身の経験をもとに新たな挑戦へ踏み出す難しさについても語っている。
【写真】異色の組み合わせで一泊二日を過ごした箕輪厚介、渡部陽一
同番組は、5年前から都会を離れ山奥に移住した東出が、芸能人ゲストを自身の野営地に招き、ともに1泊2日の野営生活を送るドキュメンタリー。今回のABEMAオリジナルエピソードには、編集者・実業家の箕輪厚介氏と戦場カメラマンの渡部陽一氏が出演した。
1日目の夜、一行は鹿のレバーを使った特製鹿肉カレーを囲んで交流。渡部氏が「極上です！」と舌鼓を打つ一方で、酒が進んだ箕輪氏が眠り込むなど、自然体の時間を過ごした。
さらに、「『残酷』って言葉がすごい難しい漢字ですし、グッとくるけど、人間社会の残酷さって全然違う種類の残酷さ。人を蹴落としたり貶めたり、誹謗中傷とか。どっちが本来なんだろうっていうことを山に入ると考えますね」とコメント。自然の中で生きることで、人間社会の在り方を見つめ直していることを明かした。
番組ではこのほか、東出が田舎移住を決断するまでの葛藤についても告白。「田舎暮らししたいっていう人から、よく相談を受けるんです」としながら、「踏み切るのって難しいんです」と当時の心境を振り返り、自身の経験をもとに新たな挑戦へ踏み出す難しさについても語っている。