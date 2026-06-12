「海外旅行は続けます･･･あ、海外活動です」県議会のハワイ視察で1泊11万円のリゾートホテル　会見でまさかの言い間違え　議長が釈明も「海外視察は続ける」

福岡県議会の議員らによる高額な海外視察が問題視されている中、渦中の人物が記者会見を開き、経緯などについて説明した。透明性の確保について言及する一方で、海外視察については今後も続ける意向を示した。

海外視察でリゾートホテル宿泊･･･

“福岡県議会のドン”と呼ばれる蔵内勇夫議長（72）が11日、記者会見を開いた。

蔵内勇夫議長：

実は、契約事項にタッチしておりませんので、よくわかりませんでしたが、我々からどこに泊まりたいとか、どのホテルがいいとか、そういったことは一切、申し上げることはございません。

批判の的となっている県議会の海外活動とは、一体どのようなものだったのだろうか。

その一例としてハワイ視察をみてみる。県議会議員が宿泊したのは、ヤシの木に囲まれた大きなリゾートホテル「シェラトン・ワイキキ ビーチリゾート」だ。

2025年1月の視察では、県議4人と同行職員らがホノルルにあるこの高級リゾートに宿泊した。

料金はスタンダードで1泊11万4600円である。

国家公務員などの旅費支給を定める法律では、総理大臣の基準額でホノルル1泊7万5000円と定められており、県議らの宿泊額はそれを大幅に超えている。

県議1人あたり300万円の費用

旅行アナリストの鳥海高太朗さんは次のように指摘する。

鳥海高太朗さん：

シェラトン・ワイキキは、例えば新婚旅行であったり、奮発して泊まるホテルの一つ。1泊200ドル、約3万円で泊まれるところも多くある。

このハワイ視察でかかった費用の総額は1190万円あまり。県議1人当たりに換算するとおよそ300万円となる。

こうしたハワイ視察は2022年から今年1月まで少なくとも7回行われており、うち4回はシェラトン・ワイキキに宿泊しており、まるで定宿となっていた。

さらに、県議らが視察した異国の地はハワイだけではない。

2024年にはタイ、フランス、韓国、オーストラリア、エジプトなど、11回の視察を実施している。

FNNの調査によると、2024年1月から2026年までに約1億5000万円の公費を使って少なくとも18回の海外視察が行われたが、県議会が公開している視察報告書はわずか2件のみだった。蔵内議長も、2023年から3年間で計12回の海外視察に参加していた。

福岡県議会の海外視察が高額と批判される理由の一つに、業務を委託する旅行会社との契約方法にある。

入札ではなく、特定の業者と個別契約を結ぶ「随意契約」を結んだ後、当初の契約額から大幅に増額しているのだ。

「海外視察は今後も続けます」

2024年1月のハワイ視察では、旅行会社との委託契約額が最終的に7.7倍以上にアップした。県は今月、見直す方針を明らかにしている。

高額な海外視察に自ら、度々参加してきた県議会のトップは、何を語るのか。

蔵内勇夫議長：

契約につきましては議会には全く権限がありません。議員は関与していなかったので、その内容については私にはわかりません。

契約の透明性確保や海外視察の報告について、今後力を入れていく必要があるとする一方、繰り返される海外視察そのものについては必要性を強調した。

また、視察費用の大幅な増額についての質問には、次のように回答した。

蔵内勇夫議長：

実は契約事項にタッチしておりませんのでよくわかりませんでしたが、物価高による飛行機代が極めて高くなったこと、またホテル等の宿泊費、円安もありますし、最近ではイランの紛争もかなり影響を及ぼしていると。

ハワイでの1泊11万円の宿泊代が高額すぎるのではないかと問われると、次のように釈明した。

蔵内勇夫議長：

高額だと思います。しかし、そのホテルに着いて初めて部屋が提示されます。私たちのほうからどのようなホテルがいいとか、どの部屋に入りたいとか、そういったことは一切言ったことはございません。特段特別な部屋ではなかったと思います。

その上で、たとえ高額だとしても将来的に福岡の発展に必ずつながる視察だとの考えを強調した。

蔵内勇夫議長：

海外旅行は続けますと、その考えを一切変えることはございません。あっ、“海外旅行”じゃありません、“海外活動”です。

この会見から一夜明けた12日、福岡県の服部知事は会見そのものについて次のように評価した。

福岡県・服部誠太郎知事：

議長のおっしゃったこといちいちについて、コメントは差し控えさせていただきます。

（「イット！」6月12日放送より）