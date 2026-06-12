6月11日、元ボクシング世界王者でタレントのガッツ石松さんが肺炎のため死去したことが明らかになった。76歳だった。所属事務所は公式SNSを通じて、2日に都内の病院で永眠したと発表した。

ガッツさんは、’74年にWBC世界ライト級王座を獲得し、プロボクサー引退後はタレントや俳優としても活躍。映画『ブラックレイン』やNHK朝ドラ『まれ』など話題作に出演し、「ガッツポーズ」や「OK牧場！」のフレーズでも広く親しまれた。

所属事務所はガッツさんの公式Instagramで《弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました》と報告。葬儀は個人と遺族の意向により近親者のみですでに行われているといい、お別れ会などの開催については未定とした。

また、《多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます》と感謝を述べ、《ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。OK牧場！》と締めくくった。

そんなガッツさんをめぐっては、近年、その近影に心配の声が寄せられることもあった。

「’24年8月に放送された『ありえへん∞世界』（テレビ東京系）に出演した際、その姿が大きな話題となりました。栃木県出身タレントとして出演し、おなじみのセリフ『OK牧場！』も披露してスタジオを沸かせていました。

一方で、以前に比べて頬がこけ、伸びた白いひげをたくわえた風貌になっていたことから、“痩せた”などと驚く視聴者が続出したのです。また、『OK牧場！』と発した際の声が以前より弱々しく聞こえたことから、体調を気遣う声も少なくありませんでした」（スポーツ紙記者）

実際、当時のX上では、《ガッツさん痩せたなぁ…》《痩せ過ぎじゃないか？》《前より声が出なくなっていて心配》などの心配の声が上がっていた。

また、同時期の’24年8月7日にInstagramに投稿された近影にも注目が集まった。同じくやや痩せた印象で白い髭を生やしたガッツさんがスーツ姿でガッツポーズを取る白黒写真には、《あらぁ痩せて いかりやさんに見えた》と、同様に心配する声が寄せられていた。

「このInstagramの投稿は、“ガッツポーズ50周年”として’24年にガッツさんの出身地・栃木県の地方紙『下野新聞』が実施した企画の告知でした。若いアスリートに向けてエピソードやメッセージを募集する内容で、『勝て 次のガッツポーズは君だ！』という力強い言葉とともに、次世代へエールを送っていました。

実は、この2024年8月の投稿が、ガッツさんの公式SNSにおける最後の投稿となっていました。ただ、この後も体調自体はよかったそうで、つい最近まで元気だったのですが、5月に体調を崩して肺炎に罹ってしまい、そのまま亡くなったと聞いています」（前出・スポーツ紙記者）

最後のインスタ投稿から約2年。多くの人に愛された力強い「ガッツポーズ」は、今もファンの記憶に残り続けている。