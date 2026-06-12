「2枚目何してんの！？www」影山優佳、本人登場でいきなり変顔披露「これは事務所NGの壁を貫いてるw」
元日向坂46で俳優の影山優佳さんは普段はスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントを更新。変顔を投稿し、反響を呼んでいます。
【写真】影山優佳の変顔
この投稿には「2枚目何してんの！？www」「マジでなに？笑」「影ちゃん最高すぎるwwww」「これは事務所NGの壁を貫いてるw」「スタッフだったら絶対ポストしない写真載せてて凄いｗ」「これでもギリ可愛いが勝ってる」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】影山優佳の変顔
「スタッフだったら絶対ポストしない写真載せてて凄いｗ」影山さんは、スタッフアカウントから「ワールドカップ現地での盛り上がりをリアルタイムでお届けするべく、いつもはスタッフさんにお任せしているXアカウントを、この期間は影山本人も担当します」と発表。続けて「素敵な写真だけをいっぱい投稿していくぞ〜！」とつづり、2枚の写真を公開しました。1枚目はかわいらしいセルフィーですが、2枚目ではあごを引いた変顔を披露。いきなり本人ならではの投稿でファンを楽しませました。
「現地に、行かせていただきますー！」同日の別の投稿で「FIFAワールドカップ2026」について「現地に、行かせていただきますー！」と発表した影山さん。ファンからは「ついに念願の現地だね」「気をつけて行ってらっしゃい」といった声が寄せられました。影山さんの現地からの発信を楽しみにしたいですね。
(文:堀井 ユウ)