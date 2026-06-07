インスタグラム更新

フィギュアスケート女子で昨年11月の全日本ジュニア選手権8位の17歳・村上遥奈が、6日までに自身のインスタグラムを更新。五輪メダリストを育てた名コーチに師事することを発表すると、ファンから様々な声が上がった。

村上は4月22日にインスタグラムで、「今後は生まれ育ったオーストラリアで活動する決断をいたしました」と報告していた。

重大発表から1か月半。6日には「ご報告」とし、「素敵なご縁に恵まれ、長光歌子先生にメインコーチとしてご指導いただけることになりました」と発表した。長光コーチは、2010年バンクーバー五輪の男子銅メダリスト、高橋大輔さんらを育てたことで知られ、ファンからも様々な声が上がった。

「はるなちゃん近況報告ありがとうこざいます！新しい環境で、怪我に気をつけて頑張ってください」

「嬉しいご報告、ありがとうございます 本当に素敵なご縁に恵まれられて、とてもとても安心しました」

「環境が整って、練習に励まれているようでよかったです！」

「本当に綺麗 いちばんの推し選手」

「歌子先生のご指導の元、はるなちゃんらしいスケーティングがさらに輝くことをお祈りしてます」

村上は、「現在は、平日はヘルスピア倉敷アイスアリーナで林先生に、週末は関空アイスアリーナで歌子先生にご指導いただきながら、日々練習に励んでおります。いただいたご縁を大切にしながら、これからも一歩一歩成長していけるように頑張ります！」と意欲をつづっている。



（THE ANSWER編集部）