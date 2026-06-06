6月5日、タレントの鈴木奈々がInstagramを更新。事務所の後輩タレントと“手つなぎ＆腕組み”するカップル風ショットを投稿した。2人の親密な様子をうかがわせる写真だったが、部から疑問の声があがっている。

鈴木は《マーティンとカップル風写真撮ってみた テーマは「路地裏デート」》などとつづり、東京・三軒茶屋の路地裏の飲食店街で、タレントのマーティンと手を握り、見つめ合う写真や腕を組む写真など3枚を公開した。

ただ、ファンの誤解を恐れたためか、《マーティンとお似合いって言ってもらえるけど、マジで仲良い友達です 事務所が一緒だよー!》《私とマーティンはリアルガチで友達です》と念を入れてコメントしていた。投稿には《#カメラマン加藤綾菜》とハッシュタグがつけられており、加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜が撮影したと思われる。ちなみに加藤綾菜も、鈴木と同じ事務所だ。

芸能担当記者が言う。

「マーティンさんは、アメリカ人の父親と日本人の母親を持つタレントです。鈴木さんの6歳年下で、朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）のコーナー『日本全国朝ごはんジャーニー』にレギュラー出演していたこともあります。モデルとしても活動しています」

鈴木の投稿のコメント欄には、ファンから

《友達から恋愛になるひといっぱいいるからね 期待してる（笑）》

など、好意的に受け止める声があがる一方で、

《友達だったらこんなの撮りたくない》

《友達で手を繋ぐ…ってある?》

と、写真を撮った意図や、2人の距離感を疑問視する声も寄せられている。

批判的な声を気にしたためか、鈴木は翌6日に更新したInstagramで《加藤綾菜ちゃんとマーティンと みんな事務所一緒だよー!めっちゃ仲良しです》などと投稿し、3人で写るショットをあらためて公開している。

「鈴木さんは2013年7月、一般男性との結婚を発表しました。お相手は地元・茨城県龍ケ崎市の中学時代からの同級生で、地元のメーカーに勤める会社員でした。5年の交際を経てのゴールインでしたが、2020年6月にはバラエティ番組『TOKIOカケル』（フジテレビ系）で、夫と寝室が別であると告白し、さらに鈴木さんが夫婦のプライベートを暴露するのを、夫が嫌がっているという話もしていました。彼女の“何でもぶっちゃける”スタイルは、ごく普通の会社員である夫にとって、迷惑なことだったのかもしれません。鈴木さんは2021年夏に離婚していたことを、2023年4月の『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）に出演した際に突然、発表したのです。当時、離婚した男性側に同情する声もSNSではあがっていました。

そういった“相手を困らせる”イメージがあるためか、今回も『仲良い友達』と言いつつ、かなり距離感の近い様子を見せた鈴木さんに、疑いの目が向けられてしまったのかもしれません」（前出・芸能担当記者）

5日の投稿で、鈴木はマーティンについて《マジで性格が良い!しかも、女性からめっちゃモテるのよ!めちゃめちゃ優しいからね》と持ち上げていた鈴木。仲のいい友達から恋愛に発展するケースもあるという指摘もあっただけに、今後も注目を集めそうだ。