【大阪府】市街地や観光エリアに直結する「大阪伊丹空港キャンピングカーレンタルセンター」開設



キャンピングカーレンタル事業を行うキャンピングカーが運営する「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター(以下、Japan C.R.C.)」が、5月27日(水)、新たな拠点として「大阪伊丹空港キャンピングカーレンタルセンター(以下、大阪伊丹空港C.R.C.)」を開設。伊丹空港・新大阪駅へのキャンピングカーレンタル配車で、新幹線・飛行機からのスムーズな乗り継ぎを実現する。

「Japan C.R.C.」について

「Japan C.R.C.」は、東京キャンピングカーレンタルセンターをはじめ、北海道から沖縄まで約35エリアでフランチャイズ展開をする日本最大級のキャンピングカーレンタルサービス。はじめての人でも手軽にキャンピングカーの魅力を体験でき、行き先、用途、利用人数に合わせ、好みの車種を選択することができる。

現在展開中のエリアは、新千歳、札幌、青森、岩手盛岡、仙台、福島郡山、群馬館林、埼玉、成田、千葉、東京、東京八王子、金沢、福井、山梨富士河口湖、静岡、名古屋、大阪、兵庫、京都、香川、岡山、広島、山口、福岡、沖縄だ。

関西の空と陸の玄関口を結ぶエリアへの拠点を開設

近年のアウトドア・ドライブ旅への需要の高まりや、移動時間を最小限に抑えて現地での体験を最大化する「タイパ旅(タイムパフォーマンス旅)」の定着を受け、キャンピングカーは、関西の空と陸の玄関口を結ぶエリアへの拠点開設を決定。



広域・長期の旅に最適な「大阪関西空港C.R.C.」に加え、大阪市街地や主要観光エリアへスムーズに直結する「伊丹空港」周辺に新拠点「大阪伊丹空港C.R.C.」を設立した。

関西での滞在時間を最大限に活かし、よりスマートかつ効率的に旅を楽しみたいという一歩進んだ旅行者の声に対応するという。

今回、伊丹空港だけでなく「新大阪駅」への配車サービスも網羅することで、遠方からの到着後すぐにマイカー感覚で出発できる環境を整備。広域・和歌山方面の「大阪関西空港C.R.C.」と、都市近郊・スマート発着の「大阪伊丹空港C.R.C.」の2大空港体制により、目的地やスケジュールに合わせた無駄のないキャンピングカー旅を提案していく。

「大阪伊丹空港C.R.C.」の特徴

「大阪伊丹空港C.R.C.」では、伊丹空港・新大阪駅への有料配車サービスにより、大きな荷物を持ったまま店舗へ移動する手間をカット。到着後、最短ルートでスムーズに旅をスタートすることができる。

さらに、高速道路へのアクセスが良い立地のため、大阪市内・京都・兵庫への観光はもちろん、淡路島を経由した四国エリア、日本海側へのドライブにも最高のスタート地点に。

「ロビンソンAI(エーアイ)」「CH1 Mars」「江の島」「ログハウス」といった、少人数の家族旅行から大人数のグループ利用まで対応する、広々とした快適な車両が用意されており、旅の目的や人数に合わせて最適な1台を選ぶことができる。

キャンピングカーレンタル配車を利用して、新幹線・飛行機からのスムーズな乗り継ぎを叶えてみては。

大阪伊丹空港C.R.C.予約サイト：https://japan-crc.com/itamiairport/

大阪関西空港C.R.C.予約サイト：https://japan-crc.com/osakakansaiairport/

キャンピングカーHP：https://camping-car.co.jp/

(佐藤ゆり)