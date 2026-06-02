コラボ演出が話題

31日にベルーナドームで行われたプロ野球交流戦、西武―DeNAのテレビ中継で見られた演出が、ファンの話題を呼んでいる。

ソフトバンクからトレード加入したDeNAの尾形崇斗投手が移籍後初登板、初先発。5回を投げて2安打無失点、7三振を奪う力投を見せたこの試合。試合を中継した「パーソル パ・リーグTV」などの右下スコア表示が“違和感”を放った。

ボールカウントは甲羅、ストライクカウントはスター、アウトカウントはキノコでそれぞれ表示。塁上のランナーは人気ゲームキャラクター「マリオ」として表示されていた。任天堂株式会社の協賛で、ファミリーコンピュータ「スーパーマリオブラザーズ」発売40周年を記念した特別試合として開催されたコラボの一環だった。

X上でこの特別演出が話題を呼び、瞬く間に拡散。ファンからは様々な声が上がった。

「スコアがマリオ仕様になってる！」

「なにこれクソ面白い毎日やれ」

「スコアのとこマリオになってるからルイーズがルイージに見えたwww」

「テレビ中継もこれだったんだ」

「ずっとこれでいい」

「ルイージだと滑りすぎてオーバーランすんのかな」

「デッドボールは赤甲羅か青トゲ甲羅か問題」

「盗塁刺す時、青甲羅合成してほしい」

「二塁走者ポンセ」

「三塁ベースからニマス右に行ってジャンプすると1UPキノコの隠しブロックがある」

試合は、DeNAが6-0で西武を下している。



（THE ANSWER編集部）