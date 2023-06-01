堀ちえみが、ニューEP『月に祈りを』を5月27日に配信リリースすることを発表した。

本作は、堀ちえみの自身の原点である’80〜’90年代ポップスのエッセンスを礎に、現代的なサウンドと融合させた“進化型”EPだという。そのノスタルジックな質感はデビュー当時を想起させながらも、洗練されたコード進行や現代的なアレンジによって再構築した全6曲を収録。

なお、ニューEP『月に祈りを』を携えたツアー＜堀ちえみ ライブツアー “59だョ！全員Wa･ショイ！”＞が、7月4日に東京：昼・夜、8月9日に大阪にて開催される。現在、チケットの3次先行受付を6月1日23時59分まで実施中だ。東京公演の私物サインお見送り会＋限定ブロマイド特典付きのSS席チケットはすでに完売となっており、大阪公演のSS席も残りわずかとなっている。なお、前方S席およびA席については、東西両公演とも引き続き申し込みが可能だ。

◾️＜堀ちえみ ライブツアー “59だョ！全員WA･ショイ！”＞

特設サイト：https://horichiemi40th.ponycanyon.co.jp/tour/ 【東京公演】

日程：2026年7月4日（土）

1部：開場 13:30／開演 14:00 2部：開場 18:00／開演 18:30

会場：なかのZERO 小ホール 【大阪公演】

日程：2026年8月9日（日）

開場 16:00／開演 17:00

会場：なんばHatch ▼チケット情報

・先行受付期間：2026/5/25（月）20:00 〜2026/6/1（月）23:59

・チケット価格 ※各会場・各公演 共通

SS席：19,800円（税込） ※特典：私物サインお見送り会＋限定ブロマイド

※東京公演は完売

S席：13,200円（税込） ※特典：限定ブロマイド

A席：11,000円（税込）

受付URL：https://l-tike.com/horichiemi/

受付方法：抽選

受付枚数：お一人様1公演につき4枚まで申込可能