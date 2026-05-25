にじさんじ所属のライバー葛葉が7月29日、2ndミニアルバム『Adamantite』をリリースする。同作品の初回限定盤AおよびBのジャケットほか店舗別オリジナル特典のデザイン、収録楽曲など詳細が公開となった。

アートワークのコンセプトは“王道を征く”。そのデザインは王らしく余裕のある笑みや、影のあるミステリアスな表情、語り継がれる肖像画を彷彿とさせるもの。初回限定盤AおよびB、通常盤といった3形態それぞれ異なるビジュアルに仕上がった。

初回限定盤A

初回限定盤B

通常盤

これに合わせて、にじさんじオフィシャルストア特典など店舗別オリジナル特典のデザインも一挙公開となった。無償特典「複製直筆メッセージカード (形態別絵柄)」は、各形態の撮り下ろしビジュアルに葛葉の直筆コメントを複製。有償特典「アクリルジオラマ」は、赤い月が照らす館を背景に腰掛けた葛葉のビジュアルが使用された。その他、取扱店舗ごとの様々な特典が用意されている。

収録楽曲は全7曲。Ayase、Eve、梅田サイファー、AKASAKI、ワンダフル☆オポチュニティ！、TeddyLoid、夏代孝明とった豪華クリエイター陣が楽曲を提供した。彼らの視点で、前人未到の先へ突き進む葛葉の姿を描いた今作は、様々なジャンルの楽曲に挑戦した珠玉の1枚として届けられる。

なお、初回限定盤Aの特典ディスクには既存曲のリミックス音源5曲を収録。初回限定盤Bの封入特典はエンブレムブローチとなる。さらに、3形態共通特典(初回生産分)として、10月12日(月/祝)に開催されるワンマンライブ＜Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”＞のチケット先行抽選シリアルコードが封入される。

©ANYCOLOR, Inc.

■2ndミニアルバム『Adamantite』

2026年7月29日(水)発売

予約リンク：https://kuzuha.lnk.to/AdamantitePR



【初回限定盤A(CD2枚組)】

POCS-39061/2 5,500円(税込)

※デジパック仕様

・Disc1：『Adamantite』新曲7曲

・Disc2：既存曲のリミックス音源5曲

【初回限定盤B (CD＋グッズ(エンブレムブローチ)】

POCS-39063 5,500円(税込)

※特製BOX仕様

・Disc1：「Adamantite」新曲7曲

【通常盤(CD)】

POCS-30032 2,640円(税込)

・Disc1：「Adamantite」新曲7曲

3形態共通封入特典：＜Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”＞チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ) ▼Disc1(全形態共通)

01.王道

作詞・作曲・編曲：Ayase

02.わかんないです！

作詞・作曲：Eve 編曲：Eve, Numa

03.Close 2 U

作詞：KBD, KennyDoes, テークエム 作曲・編曲：KennyDoes, Cosaqu

04.ビバ

作詞・作曲：AKASAKI 編曲：AKASAKI, DAIKI (AWSM.)

05.Wake up now

作詞・作曲・編曲：TeddyLoid

06.テキトーリョク

作詞・作曲：じーざす (ワンダフル☆オポチュニティ！) 編曲：WONDERFUL★OPPORTUNITY！

07.ストレイシープ

作詞・作曲：夏代孝明 編曲：Hayato Yamamoto ▼Disc2(初回限定盤Aのみ収録)

01.Liberty & Freedom (Masayoshi Iimori Remix)

作詞：じん 作曲：eba & 堀江晶太

02.debauchery (SHINTA from tee tea, DURDN Remix)

作詞：溝口貴紀 作曲：南田健吾

03.Owl Night (gaze//he’s me Remix)

作詞：栗原暁 (Jazzin’park) 作曲：栗原暁 (Jazzin’park), 久保田真悟 (Jazzin’park)

04.甘噛み (Akira Takeuchi Remix)

作詞：マオ (シド) 作曲：御恵明希 (シド)

05.コントレイル (Hayato Yamamoto & maigoishi Remix)

作詞：溝口貴紀, 葛葉 作曲：加藤冴人 初回限定盤Bエンブレムブローチ 初回限定盤Bブックレット表紙 ●3形態共通封入特典(初回生産分のみ)

＜Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”＞チケット先行抽選シリアルコード封入

シリアル先行抽選期間：7月29日(水)12:00〜8月12日(水)23:59

※どの形態・どの店舗でご購入いただいてもチケット先行抽選シリアルコードは封入されます。ただし、デジタル版をご購入された場合、チケット先行抽選シリアルコードは付与されません。

※抽選期間は変更となる可能性があります。 ●店頭展開：各種キャンペーン情報

▼タワーレコード

・“葛葉×TOWER RECORDS”コラボポスター掲出

・特別レシートの発行

・直筆コメント掲出

・スタンディーパネル展示

・動画コメント上映

・葛葉 Xジャック

詳細：https://tower.jp/article/feature_item/2026/05/25/0701

▼アニメイト

・オリジナルレシート進呈

・スタンディパネル設置

・オリジナルコメント映像上映

詳細：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115581 ●店舗別オリジナル特典情報

◯にじさんじオフィシャルストア

・有償特典：アクリルジオラマ

・無償特典：複製直筆メッセージカード (形態別絵柄)

予約リンク：https://shop.nijisanji.jp/TAG_900

◯UNIVERSAL MUSIC STORE

・3形態セット購入特典：ヘアクリップ＋フォンタブ

・単品購入特典：フォンタブ

※セット購入特典「フォンタブ」は、単品購入特典と同内容です。

◯Amazon：アクリルコースター

◯楽天ブックス：アクリルキーホルダー

◯アニメイト(通販含む)：A3クリアポスター

◯タワーレコード(一部店舗除く)

・初回限定盤2形態対象購入特典：コラボポスター ＋リリース記念レプリカチケット

・通常盤購入特典：リリース記念レプリカチケット

※初回限定盤2形態対象購入特典「リリース記念レプリカチケット」は、通常盤購入特典と同内容です。

◯HMV(一部店舗除く)：スマホサイズステッカー

◯その他CDショップ共通特典：A5ポスターカード

■＜Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”＞

10月12日(月/祝) 神奈川・Kアリーナ横浜

open16:30 / start18:00

・出演者：葛葉

・ゲスト：剣持刀也 、不破湊 、イブラヒム 、ローレン・イロアス

特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/kuzuha_bloodyalexandrite/