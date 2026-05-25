鈴木実貴子ズ、バンド史上最大規模のワンマンライブ開催決定
鈴木実貴子ズが、バンド史上最大規模ワンマンライブ＜とりもどせ、俺のハードコア＞を2027年2月10日(水)に東京・恵比寿LIQUIDROOMで開催することを発表した。
鈴木実貴子ズは、本日5月25日(月)に東京・渋谷CLUB QUATTROにて、「いばら」リリースツアーを満員御礼で開催。同公演内で、ワンマンライブ＜とりもどせ、俺のハードコア＞の開催をサプライズ発表した。
恵比寿・LIQUIDROOMで開催される本公演のチケットは、明日5月26日(火)正午よりオフィシャルサイト先行がスタート。快進撃を続ける鈴木実貴子ズの新たな挑戦を見届けてみては。
なお、最新曲「心臓」のMusicVideoがYouTubeに公開されているので、こちらも是非チェックを。
◾️「心臓」
2026年5月20日（水）リリース
配信：https://lnk.to/suzukimikikozu_shinzou
◾️＜鈴木実貴子ズ ワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」＞
日程：2027年2月10(水)
時間：開場 18:30/19:30
開場：恵比寿・LIQUIDROOM
【オフィシャルサイト先行】
受付期間：05/26(火)12:00〜06/07(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/suzukimikiko2026-hp/
◾️自主企画イベント＜心臓の騒音＞
・第1弾
ゲスト：9mm Parabellum Bullet
日程：2026年7月30日（木）
時間：開場 18:30 開演 19:00
会場：新代田FEVER
・第2弾
ゲスト：フラワーカンパニーズ
日程：2026年12月3日（木）
時間：開場 18:30 開演 19:00
会場：新代田FEVER
▼イープラス プレオーダー
受付期間：05/20（水）20:00〜05/24（日）18:00
受付URL：https://eplus.jp/suzukimikiko/
◾️＜AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』＞
2026
5/28（木）：名古屋
5/29（金）：岐阜
6/3（水）：宮城
6/4（木）：岩手
6/5（金）：青森
6/6（土）：秋田
6/7（日）：山形
6/11（木）：横浜
6/12（金）：東京
6/13（土）：福島（※振替公演）
※ライブ場所に関しては、ライブ当日に発表します。
※終了：徳島県、香川県、愛媛県、高知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、長野県、山梨県、静岡県、沖縄県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、広島県、北海道
■メジャー2ndアルバム「いばら」
2026年1月28日（水）リリース
CRCP-20619 / 価格：￥3,300（税込）
配信：https://lnk.to/pre_ibara
▼収録曲
1.ががが
2.ゆれる6弦
3.イッキ
4.四月の風
5.ブルース
6.0月0日
7.パンダ
8.止まるな危険
9.ハックオフ
10ちいさなうた
関連リンク
◆鈴木実貴子ズ オフィシャルサイト
◆鈴木実貴子ズ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆鈴木実貴子ズ オフィシャルInstagram
◆鈴木実貴子ズ オフィシャルTikTok