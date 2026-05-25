「櫻坂46」の山崎天さんが7月10日のZOZOマリンスタジアムへ降臨

ロッテは25日、人気アイドルグループ「櫻坂46」の山崎天さんが7月10日にZOZOマリンスタジアムで行われるオリックス戦に始球式で登板すると発表した。球団が公式X（旧ツイッター）で意気込みを語る山崎さんの動画を公開。キュートなガッツポーズを披露している。

人気イベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」の一環として2年連続での来場が決定。去年の投球では打者の西川の背中側へ大きく逸れる暴投となったが、捕手の寺地が慌てて移動して捕球。山崎さんは照れ笑いを浮かべ、頭を抱えるようなジェスチャーを見せていた。

可愛らしい笑顔を披露した山崎さん。球団公式Xに登場し「去年の始球式ではまったくストライクを取ることができなかったので、今年はストライクでリベンジを果たしたいと思います」と意気込みを語っている。

映像では球団の特別仕様の“ブラックユニ”を着用。長い黒髪で前髪を綺麗に揃えたビジュアルを披露している。20歳の大人気アイドルの投球に期待が集まる。

（Full-Count編集部）