―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　アーレスティ <5852>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比5.9％減の28.6億円になり、27年3月期も前期比72.1％減の8億円に大きく落ち込む見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5852> アーレスティ 　東Ｐ 　 -25.20 　　5/20　本決算　　　-72.08
<4275> カーリット 　　東Ｐ 　 -21.59 　　5/15　本決算　　　-12.12
<6615> ＵＭＣエレ 　　東Ｐ 　 -19.23 　　5/15　本決算　　　-45.80
<4112> 保土谷 　　　　東Ｐ 　 -18.31 　　5/15　本決算　　　-21.95
<3150> グリムス 　　　東Ｐ 　 -17.75 　　5/15　本決算　　　　8.77

<6369> トヨカネツ 　　東Ｐ 　 -17.64 　　5/15　本決算　　　　7.78
<4839> ＷＯＷＯＷ 　　東Ｐ 　 -15.76 　　5/15　本決算　　　-56.06
<6118> アイダ 　　　　東Ｐ 　 -15.71 　　5/15　本決算　　　　4.62
<4887> サワイＧＨＤ 　東Ｐ 　 -15.10 　　5/15　本決算　　　 82.16
<4462> 石原ケミ 　　　東Ｐ 　 -13.28 　　5/15　本決算　　　 -3.61

<8584> ジャックス 　　東Ｐ 　 -13.07 　　5/15　本決算　　　-45.70
<6247> 日阪製 　　　　東Ｐ 　 -12.33 　　5/15　本決算　　　 -0.55
<4523> エーザイ 　　　東Ｐ 　 -11.95 　　5/15　本決算　　　 45.10
<7383> ネットプロ 　　東Ｐ 　 -11.82 　　5/15　本決算　　　 20.93
<8630> ＳＯＭＰＯ 　　東Ｐ 　 -11.79 　　5/20　本決算　　　　　－

<8585> オリコ 　　　　東Ｐ 　 -11.31 　　5/15　本決算　　　　3.85
<3694> オプティム 　　東Ｐ 　 -11.16 　　5/15　本決算　　　　　－
<7874> レック 　　　　東Ｐ 　 -10.61 　　5/15　本決算　　　 -5.17
<3153> 八洲電機 　　　東Ｐ　　 -9.31 　　5/15　本決算　　　　7.57
<6995> 東海理 　　　　東Ｐ　　 -9.20 　　5/15　本決算　　　-24.58

<3036> アルコニクス 　東Ｐ　　 -8.85 　　5/15　本決算　　　 11.77
<1833> 奥村組 　　　　東Ｐ　　 -8.70 　　5/15　本決算　　　-18.22
<8252> 丸井Ｇ 　　　　東Ｐ　　 -8.64 　　5/15　本決算　　　　3.17
<4914> 高砂香 　　　　東Ｐ　　 -8.53 　　5/15　本決算　　　 20.91
<8593> 三菱ＨＣキャ 　東Ｐ　　 -8.27 　　5/15　本決算　　　　　－

<9672> 東競馬 　　　　東Ｐ　　 -8.13 　　5/15　　　1Q　　　 -0.61
<5105> ＴＯＹＯ 　　　東Ｐ　　 -7.93 　　5/15　　　1Q　　　 16.96
<7414> 小野建 　　　　東Ｐ　　 -7.92 　　5/15　本決算　　　 31.61
<3861> 王子ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -7.69 　　5/15　本決算　　　 11.03
<4784> ＧＭＯインタ 　東Ｐ　　 -7.66 　　5/15　　　1Q　　　 44.21

<3863> 日本紙 　　　　東Ｐ　　 -7.59 　　5/15　本決算　　　-22.07
<7389> あいちＦＧ 　　東Ｐ　　 -7.34 　　5/15　本決算　　　 -9.42
<8766> 東京海上 　　　東Ｐ　　 -7.15 　　5/20　本決算　　　　　－
<7820> ニホンフラ 　　東Ｐ　　 -6.58 　　5/15　本決算　　　-28.82
<3835> ｅＢＡＳＥ 　　東Ｐ　　 -6.47 　　5/15　本決算　　　　9.07

<7868> 広済堂ＨＤ 　　東Ｐ　　 -6.38 　　5/15　本決算　　　　5.01
<8153> モスフード 　　東Ｐ　　 -6.15 　　5/15　本決算　　　-19.80
<3901> Ｍラインズ 　　東Ｐ　　 -6.04 　　5/15　　　1Q　　　 -5.56
<8091> ニチモウ 　　　東Ｐ　　 -5.79 　　5/15　本決算　　　 19.28
<9605> 東映 　　　　　東Ｐ　　 -5.77 　　5/15　本決算　　　-23.29

<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　　東Ｐ　　 -5.73 　　5/20　本決算　　　　　－
<6430> ダイコク電 　　東Ｐ　　 -5.72 　　5/15　本決算　　　-53.21
<2784> アルフレッサ 　東Ｐ　　 -5.56 　　5/15　本決算　　　 -5.26
<6209> リケンＮＰＲ 　東Ｐ　　 -5.43 　　5/15　本決算　　　-22.17
<6742> 京三 　　　　　東Ｐ　　 -5.34 　　5/15　本決算　　　 15.32

<6272> レオン 　　　　東Ｐ　　 -5.30 　　5/15　本決算　　　　1.83
<5471> 大同特鋼 　　　東Ｐ　　 -5.25 　　5/15　本決算　　　 -6.16
<3865> 北越コーポ 　　東Ｐ　　 -5.18 　　5/15　本決算　　　-64.51
<6036> ＫｅｅＰｅｒ 　東Ｐ　　 -5.15 　　5/15　　　3Q　　　-19.90
<9247> ＴＲＥＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.09 　　5/15　本決算　　　-70.16

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース