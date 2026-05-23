決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 東京海上、ＭＳ＆ＡＤ、ＳＯＭＰＯ (5月15日～21日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 アーレスティ <5852>
26年3月期の連結経常利益は前の期比5.9％減の28.6億円になり、27年3月期も前期比72.1％減の8億円に大きく落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5852> アーレスティ 東Ｐ -25.20 5/20 本決算 -72.08
<4275> カーリット 東Ｐ -21.59 5/15 本決算 -12.12
<6615> ＵＭＣエレ 東Ｐ -19.23 5/15 本決算 -45.80
<4112> 保土谷 東Ｐ -18.31 5/15 本決算 -21.95
<3150> グリムス 東Ｐ -17.75 5/15 本決算 8.77
<6369> トヨカネツ 東Ｐ -17.64 5/15 本決算 7.78
<4839> ＷＯＷＯＷ 東Ｐ -15.76 5/15 本決算 -56.06
<6118> アイダ 東Ｐ -15.71 5/15 本決算 4.62
<4887> サワイＧＨＤ 東Ｐ -15.10 5/15 本決算 82.16
<4462> 石原ケミ 東Ｐ -13.28 5/15 本決算 -3.61
<8584> ジャックス 東Ｐ -13.07 5/15 本決算 -45.70
<6247> 日阪製 東Ｐ -12.33 5/15 本決算 -0.55
<4523> エーザイ 東Ｐ -11.95 5/15 本決算 45.10
<7383> ネットプロ 東Ｐ -11.82 5/15 本決算 20.93
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ -11.79 5/20 本決算 －
<8585> オリコ 東Ｐ -11.31 5/15 本決算 3.85
<3694> オプティム 東Ｐ -11.16 5/15 本決算 －
<7874> レック 東Ｐ -10.61 5/15 本決算 -5.17
<3153> 八洲電機 東Ｐ -9.31 5/15 本決算 7.57
<6995> 東海理 東Ｐ -9.20 5/15 本決算 -24.58
<3036> アルコニクス 東Ｐ -8.85 5/15 本決算 11.77
<1833> 奥村組 東Ｐ -8.70 5/15 本決算 -18.22
<8252> 丸井Ｇ 東Ｐ -8.64 5/15 本決算 3.17
<4914> 高砂香 東Ｐ -8.53 5/15 本決算 20.91
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ -8.27 5/15 本決算 －
<9672> 東競馬 東Ｐ -8.13 5/15 1Q -0.61
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ -7.93 5/15 1Q 16.96
<7414> 小野建 東Ｐ -7.92 5/15 本決算 31.61
<3861> 王子ＨＤ 東Ｐ -7.69 5/15 本決算 11.03
<4784> ＧＭＯインタ 東Ｐ -7.66 5/15 1Q 44.21
<3863> 日本紙 東Ｐ -7.59 5/15 本決算 -22.07
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ -7.34 5/15 本決算 -9.42
<8766> 東京海上 東Ｐ -7.15 5/20 本決算 －
<7820> ニホンフラ 東Ｐ -6.58 5/15 本決算 -28.82
<3835> ｅＢＡＳＥ 東Ｐ -6.47 5/15 本決算 9.07
<7868> 広済堂ＨＤ 東Ｐ -6.38 5/15 本決算 5.01
<8153> モスフード 東Ｐ -6.15 5/15 本決算 -19.80
<3901> Ｍラインズ 東Ｐ -6.04 5/15 1Q -5.56
<8091> ニチモウ 東Ｐ -5.79 5/15 本決算 19.28
<9605> 東映 東Ｐ -5.77 5/15 本決算 -23.29
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ -5.73 5/20 本決算 －
<6430> ダイコク電 東Ｐ -5.72 5/15 本決算 -53.21
<2784> アルフレッサ 東Ｐ -5.56 5/15 本決算 -5.26
<6209> リケンＮＰＲ 東Ｐ -5.43 5/15 本決算 -22.17
<6742> 京三 東Ｐ -5.34 5/15 本決算 15.32
<6272> レオン 東Ｐ -5.30 5/15 本決算 1.83
<5471> 大同特鋼 東Ｐ -5.25 5/15 本決算 -6.16
<3865> 北越コーポ 東Ｐ -5.18 5/15 本決算 -64.51
<6036> ＫｅｅＰｅｒ 東Ｐ -5.15 5/15 3Q -19.90
<9247> ＴＲＥＨＤ 東Ｐ -5.09 5/15 本決算 -70.16
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 アーレスティ <5852>
26年3月期の連結経常利益は前の期比5.9％減の28.6億円になり、27年3月期も前期比72.1％減の8億円に大きく落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5852> アーレスティ 東Ｐ -25.20 5/20 本決算 -72.08
<4275> カーリット 東Ｐ -21.59 5/15 本決算 -12.12
<6615> ＵＭＣエレ 東Ｐ -19.23 5/15 本決算 -45.80
<4112> 保土谷 東Ｐ -18.31 5/15 本決算 -21.95
<3150> グリムス 東Ｐ -17.75 5/15 本決算 8.77
<6369> トヨカネツ 東Ｐ -17.64 5/15 本決算 7.78
<4839> ＷＯＷＯＷ 東Ｐ -15.76 5/15 本決算 -56.06
<6118> アイダ 東Ｐ -15.71 5/15 本決算 4.62
<4887> サワイＧＨＤ 東Ｐ -15.10 5/15 本決算 82.16
<4462> 石原ケミ 東Ｐ -13.28 5/15 本決算 -3.61
<8584> ジャックス 東Ｐ -13.07 5/15 本決算 -45.70
<6247> 日阪製 東Ｐ -12.33 5/15 本決算 -0.55
<4523> エーザイ 東Ｐ -11.95 5/15 本決算 45.10
<7383> ネットプロ 東Ｐ -11.82 5/15 本決算 20.93
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ -11.79 5/20 本決算 －
<8585> オリコ 東Ｐ -11.31 5/15 本決算 3.85
<3694> オプティム 東Ｐ -11.16 5/15 本決算 －
<7874> レック 東Ｐ -10.61 5/15 本決算 -5.17
<3153> 八洲電機 東Ｐ -9.31 5/15 本決算 7.57
<6995> 東海理 東Ｐ -9.20 5/15 本決算 -24.58
<3036> アルコニクス 東Ｐ -8.85 5/15 本決算 11.77
<1833> 奥村組 東Ｐ -8.70 5/15 本決算 -18.22
<8252> 丸井Ｇ 東Ｐ -8.64 5/15 本決算 3.17
<4914> 高砂香 東Ｐ -8.53 5/15 本決算 20.91
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ -8.27 5/15 本決算 －
<9672> 東競馬 東Ｐ -8.13 5/15 1Q -0.61
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ -7.93 5/15 1Q 16.96
<7414> 小野建 東Ｐ -7.92 5/15 本決算 31.61
<3861> 王子ＨＤ 東Ｐ -7.69 5/15 本決算 11.03
<4784> ＧＭＯインタ 東Ｐ -7.66 5/15 1Q 44.21
<3863> 日本紙 東Ｐ -7.59 5/15 本決算 -22.07
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ -7.34 5/15 本決算 -9.42
<8766> 東京海上 東Ｐ -7.15 5/20 本決算 －
<7820> ニホンフラ 東Ｐ -6.58 5/15 本決算 -28.82
<3835> ｅＢＡＳＥ 東Ｐ -6.47 5/15 本決算 9.07
<7868> 広済堂ＨＤ 東Ｐ -6.38 5/15 本決算 5.01
<8153> モスフード 東Ｐ -6.15 5/15 本決算 -19.80
<3901> Ｍラインズ 東Ｐ -6.04 5/15 1Q -5.56
<8091> ニチモウ 東Ｐ -5.79 5/15 本決算 19.28
<9605> 東映 東Ｐ -5.77 5/15 本決算 -23.29
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ -5.73 5/20 本決算 －
<6430> ダイコク電 東Ｐ -5.72 5/15 本決算 -53.21
<2784> アルフレッサ 東Ｐ -5.56 5/15 本決算 -5.26
<6209> リケンＮＰＲ 東Ｐ -5.43 5/15 本決算 -22.17
<6742> 京三 東Ｐ -5.34 5/15 本決算 15.32
<6272> レオン 東Ｐ -5.30 5/15 本決算 1.83
<5471> 大同特鋼 東Ｐ -5.25 5/15 本決算 -6.16
<3865> 北越コーポ 東Ｐ -5.18 5/15 本決算 -64.51
<6036> ＫｅｅＰｅｒ 東Ｐ -5.15 5/15 3Q -19.90
<9247> ＴＲＥＨＤ 東Ｐ -5.09 5/15 本決算 -70.16
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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