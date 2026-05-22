リヴァプールがアルネ・スロット監督の去就を巡り、大きな決断を下す可能性が浮上している。『MARCA』によれば、クラブ内部では来季続投に向けたシーズン終了後の評価が重要視されており、その結果次第では指揮官交代もあり得る状況だという。



今季のリヴァプールはプレミアリーグで12敗を喫するなど不安定な戦いが続いており、昨季のリーグ優勝を果たしたスロットにも厳しい視線が向けられているようだ。『Sky』のクリス・ロイス氏は、「リヴァプール首脳陣は2026-27シーズンに向けてスロット監督を続投させない決断を下した」と報道。シーズン終了後に正式発表される見通しだとしている。



