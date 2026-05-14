未成年飲酒で所属事務所との契約を解除された今森まや（20）が、ベッドでの無防備な姿を公開し、注目を集めている。

【映像】今森まやのベッドでの無防備な姿

「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得し、ドラマや映画・CMに出演するなど俳優として活躍してきた今森だが、2025年11月8日、未成年飲酒が発覚し所属事務所とのマネジメント契約が解除されていた。

ベッドでの無防備な姿を公開

その後、新たに開設したInstagramアカウントで、日常の様子を発信。2026年5月12日にはストーリーズを更新し、ファンとのやりとりを公開している。

Q. まだ若いのにどうしてそんなに強く生きられるの？

A. みんなのこと、神社だと思ってる

Q. 写真集2冊目ってありますか？

A. 今の所予定もないし、復帰もしない。ですけど、いつかのいつかは自分の本出すの15歳の頃から目標だったから、それは変わらず。写真集かはわからないけれど！

と、復帰の可能性などについても言及した。また、「メンタル強くする方法」という質問には、「全部正解全部不正解」と、ベッドでの無防備な姿を添えて自身の考えをつづった。

この投稿にファンからはさまざまな感想や応援のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）