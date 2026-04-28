「普通のシャツとTシャツで」コーディネートが可愛くなる簡単テクニック





出番の多いトップスほど、合わせや着方で「いつもと同じに見せない」手数が欲しいところ。ならば個性があふれる海外ストリートを参考に、たとえ毎日着ても飽きないシャツ・Tシャツの生かし方をリサーチ。







キレイとカジュアルの間をとるために「シャツは着くずす」

白でも白以外でも。おかたさが出るシャツをデイリーに使うために、親しみやすさをもたらすそのくずし方をデリバリー。







すそ部分でスリットをメイク





シャツの下側のボタンをいくつかはずしてスリットライクにアレンジ。そこからハイウエストパンツをのぞかせれば、腰位置を強調でき、脚長見せが可能に。





ワンツーでもラフに見せない「Tシャツの高め方」

1枚でTシャツを着るとき、どうしてもラフに傾きがち。かっちり正すというより「キレイに高める」小ワザにフォーカス。







小物づかいでリッチに格上げ





白T＋ブルーデニムの、王道カジュアルを、クラシカルな小物づかいでLADYに引き上げ。ワンショルバッグや先細パンプスなど、コンパクトな形なら、スマートな印象も得られる。







(コーディネートの画像や詳細)

【全35スタイルの一覧】≫いつもの服でも「いつもと違う」着方や合わせ方で見違える「Tシャツとシャツの使えるテクニック」