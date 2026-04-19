スターシーズ、“エネルギー×データ”で挑む売上631億円への戦略 / アパホテル株式会社 代表取締役専務 元谷 拓氏 新刊『1秒で突破する覚悟』発表会【まとめ記事】
老舗アパレル企業からの脱却を掲げ、蓄電池とAIインフラを軸に事業構造を抜本的に転換するスターシーズ株式会社。中期経営計画では売上631.7億円、営業利益36.7億円という飛躍的成長を掲げ、その実現に向けた具体的な道筋も明確に示された。同社 代表取締役社長の鈴木雅順氏への取材と中期経営計画 FY2027.2 - FY2029.2（以下、中期経営計画）をもとに、“進化型企業”としての現在地と未来像を読み解く。
アパホテルネットワークとして全国最大の1,073ホテル144,113室を展開するアパホテル株式会社 代表取締役専務 元谷 拓氏は、自身5冊目となる著書『1秒で突破する覚悟』〜言い訳を捨て、真剣に向き合い、責任を取る。「いま、この瞬間」を生き抜く言葉55〜を、2026年4月21日(火)に新発売する。発売に先立ち、発表会が実施された。
■期間限定でオープン！EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、「EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店」を期間限定でオープンする。
■Booster Robotics社ヒューマノイドロボット「Booster K1 Pro」を発売
株式会社スイッチサイエンスは、Booster Robotics Technology Co., Ltdの製品取扱を2026年4月16日より開始する。「Booster K1 Pro」は、身長95cm、重量19.5kgの小型軽量ロボットであり、付属のスーツケースで持ち運びが可能だ。200 TOPSのAI性能（NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB）と22の自由度を備え、優れた耐衝撃性も兼ね備えている。
■前作より進化！ ウルトラポータブルBluetoothスピーカー「JBL Go 5」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」より、人気のウルトラポータブルBluetoothスピーカーの最新モデル「JBL Go 5」を2026年4月23日（木）より発売する。
■アパホテル株式会社 代表取締役専務 元谷 拓氏 新刊『1秒で突破する覚悟』発表会
アパホテルネットワークとして全国最大の1,073ホテル144,113室を展開するアパホテル株式会社 代表取締役専務 元谷 拓氏は、自身5冊目となる著書『1秒で突破する覚悟』〜言い訳を捨て、真剣に向き合い、責任を取る。「いま、この瞬間」を生き抜く言葉55〜を、2026年4月21日(火)に新発売する。発売に先立ち、発表会が実施された。
■アパレルからAIインフラへ！スターシーズ、“エネルギー×データ”で挑む売上631億円への戦略
老舗アパレル企業からの脱却を掲げ、蓄電池とAIインフラを軸に事業構造を抜本的に転換するスターシーズ株式会社。中期経営計画では売上631.7億円、営業利益36.7億円という飛躍的成長を掲げ、その実現に向けた具体的な道筋も明確に示された。同社 代表取締役社長の鈴木雅順氏への取材と中期経営計画 FY2027.2 - FY2029.2（以下、中期経営計画）をもとに、“進化型企業”としての現在地と未来像を読み解く。
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・パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）
■期間限定でオープン！EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、「EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店」を期間限定でオープンする。
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株式会社スイッチサイエンスは、Booster Robotics Technology Co., Ltdの製品取扱を2026年4月16日より開始する。「Booster K1 Pro」は、身長95cm、重量19.5kgの小型軽量ロボットであり、付属のスーツケースで持ち運びが可能だ。200 TOPSのAI性能（NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB）と22の自由度を備え、優れた耐衝撃性も兼ね備えている。
■前作より進化！ ウルトラポータブルBluetoothスピーカー「JBL Go 5」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」より、人気のウルトラポータブルBluetoothスピーカーの最新モデル「JBL Go 5」を2026年4月23日（木）より発売する。
■アパホテル株式会社 代表取締役専務 元谷 拓氏 新刊『1秒で突破する覚悟』発表会
アパホテルネットワークとして全国最大の1,073ホテル144,113室を展開するアパホテル株式会社 代表取締役専務 元谷 拓氏は、自身5冊目となる著書『1秒で突破する覚悟』〜言い訳を捨て、真剣に向き合い、責任を取る。「いま、この瞬間」を生き抜く言葉55〜を、2026年4月21日(火)に新発売する。発売に先立ち、発表会が実施された。
■アパレルからAIインフラへ！スターシーズ、“エネルギー×データ”で挑む売上631億円への戦略
老舗アパレル企業からの脱却を掲げ、蓄電池とAIインフラを軸に事業構造を抜本的に転換するスターシーズ株式会社。中期経営計画では売上631.7億円、営業利益36.7億円という飛躍的成長を掲げ、その実現に向けた具体的な道筋も明確に示された。同社 代表取締役社長の鈴木雅順氏への取材と中期経営計画 FY2027.2 - FY2029.2（以下、中期経営計画）をもとに、“進化型企業”としての現在地と未来像を読み解く。
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