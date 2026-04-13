「ポムポムプリン」が踊る・動く・話すデジタルフィギュアに スマホで楽しめるホロモデル
株式会社Gugenkaは、株式会社サンリオエンターテイメントと協力し、サンリオキャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念したサンリオピューロランドのスペシャルイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」の一環として、3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」の販売をデジタルECサイト「Xマーケット」にて開始した。
2026年5月22日（金）からは、サンリオピューロランド内、3Fエントランスショップにてコレクションカードver.の販売を予定している。本施策では、株式会社Gugenkaが株式会社サンリオエンターテイメントと連携して制作を行っている。また、ソニーPCL株式会社の協力のもと、3Dデジタルフィギュアの制作を行っている。
■「いつでもプリン」について
「いつでもプリン」は、スマートフォンを通してポムポムプリンやチームプリンのマフィン、スコーン、ベーグルたちと、お気に入りの場所やお出かけ先でいつでも一緒の時間を過ごせる3Dデジタルフィギュアだ。サンリオピューロランドの撮影スポットや街中でポムポムプリンとの写真を撮影することができる。
Gugenkaが提供するアプリ「ホロモデル」を使って楽しむことができる。
3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」イメージ
本施策は360°全方位から撮影し三次元データを作成する「ボリュメトリックキャプチャ」の技術を用いており、キャラクター表現との融合による新しい商品体験の創出を目指している。
■「ホロモデル」について
「ホロモデル」は、スマートフォンなどを使用してアニメやゲームの公式キャラクターのデジタルフィギュアで“推し活”を楽しめるサービスだ。
スマートフォンのAR機能を活用して外出先でもホロモデルを表示し、お気に入りのキャラクターとまるで現実世界にいるかのような写真を撮影することができる。
ホロモデルとは：https://xr-marketplace.com/holomodels/about
■商品情報
商品内容：
3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」
・シングル（全5種）
各1,200円(税込)
・コンプリートセット（シングル全5種＋ スペシャル動画付き）
6,000円(税込)
デジタルver.販売開始：2026年4月10日（金）〜
・販売サイト：Xマーケット（https://xr-marketplace.com/holomodels/brands/pompompurin30th）
※デジタルver.にコレクションカードは付属しない。
コレクションカードver.販売開始：2026年5月22日（金）〜
・販売場所：サンリオピューロランド 3Fエントランスショップ（https://www.puroland.jp/）
※本グッズのご購入にはサンリオピューロランド入場のための、来場予約とパスポートチケットが必要。
ホロモデルアプリダウンロード：▼アプリダウンロードはこちら https://xr-marketplace.com/download
※「ホロモデル」「ホロモデルロケーション」で使用することができます。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1703091
■サンリピューロランド「POMPOMPURIN 30th Anniversary」サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
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■ITライフハック YouTube
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Gugenkaが提供するアプリ「ホロモデル」を使って楽しむことができる。
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・シングル（全5種）
各1,200円(税込)
・コンプリートセット（シングル全5種＋ スペシャル動画付き）
6,000円(税込)
デジタルver.販売開始：2026年4月10日（金）〜
・販売サイト：Xマーケット（https://xr-marketplace.com/holomodels/brands/pompompurin30th）
※デジタルver.にコレクションカードは付属しない。
コレクションカードver.販売開始：2026年5月22日（金）〜
・販売場所：サンリオピューロランド 3Fエントランスショップ（https://www.puroland.jp/）
※本グッズのご購入にはサンリオピューロランド入場のための、来場予約とパスポートチケットが必要。
ホロモデルアプリダウンロード：▼アプリダウンロードはこちら https://xr-marketplace.com/download
※「ホロモデル」「ホロモデルロケーション」で使用することができます。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1703091
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