奪三振能力と左右を問わぬ安定感

ロッテに今季加入した宮崎颯投手は、2022年育成ドラフト8位でソフトバンクに入団後、翌年1月にトミー・ジョン手術を受け長期離脱を経験した。それでもプロ3年目の昨季に2軍デビューを果たし、31試合で防御率2.57を記録。7月に支配下登録を勝ち取り、1軍でも2試合に登板したが、オフに戦力外通告を受け、11月にロッテと支配下契約を結んだ。

昨季、救援防御率がリーグワーストだったロッテにおいて、左腕の役割は重要である。宮崎はファームで投球回を上回る奪三振を記録し、奪三振能力の高さを示した。さらに左右打者別の成績でも、いずれも被打率1割台をマーク。奪三振割合もファーム平均を7〜8ポイント上回る25％台と安定した数字を残した。

打者の左右を問わず結果を残せる点は大きな強みである。ワンポイント起用にとどまらず、1イニングを任せられる存在となれば、救援陣の底上げに直結する。ブルペン再建を図るチームにとって、貴重な戦力となる可能性を示している。宮崎の投球スタイルにデータで迫っていく。

最速152キロの直球が最大の武器であり、投球の6割以上を占める。威力ある直球で押し込むスタイルを軸としつつ、変化球は打者の左右で使い分ける。左打者にはカットボールが24.4％、チェンジアップは4.8％。一方、右打者にはチェンジアップが25.6％、カットボールは9.6％と明確な傾向が見られる。スイング奪空振り率も高水準。左打者には直球、カットボールともに優秀な数値を記録し、特にカットボールは47.6％とファーム平均を大きく上回った。右打者に対しても直球、チェンジアップともに平均以上で、直球は27.3％と左打者以上の数値を残した。これらの数値が高い奪三振割合を支えている。

一方で課題は制球力だ。昨季ファームでの与四球率は4.63、与四死球率は5.66と、約2イニングに1つ以上の四死球を与えた計算となる。直球のゾーン投球割合は47.7％で、ファーム平均を3.7ポイント、1軍平均を6.0ポイント下回った。ボール先行の投球では持ち味を生かし切れない。

プロ4年目を新天地で迎えた宮崎は、春季キャンプからのアピールが実り開幕1軍入りを果たした。最下位からの巻き返しを図るロッテにおいて、自身の役割確立が求められる。逆境を乗り越えてきた25歳左腕が、千葉ロッテのブルペンを支える存在となれるか。宮崎投手の挑戦に注目したい。（「パ・リーグ インサイト」データスタジアム編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）