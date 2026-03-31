巨人U15代表も務める大森氏が指揮…9月25日からメキシコで開催

NPBエンタープライズは3月31日、今年の9月25日からメキシコ・メリダで開催される「第7回 WBSC U-15 ワールドカップ」に出場する侍ジャパンU-15日本代表監督を大森剛氏が務めることが決定したと発表した。

大森氏は高松商、慶大を経て巨人、近鉄でプレー。1988年のソウル五輪では日本代表として銀メダル獲得に貢献した経歴を持つ。引退後は巨人のフロントでスカウトや国際部長、編成副本部長などを歴任。指導者としてもアジアウインターベースボールリーグでNPB選抜の監督を務めたほか、2024年からは巨人が設立した中学硬式野球チーム「ジャイアンツ U15 ジュニアユース（多摩川ボーイズ）」の代表を務めるなど、ユース世代の育成にも深く携わっている。

今大会は9月25日から10月4日まで行われ、日本、米国、キューバ、ドミニカ共和国など計12か国・地域が参加する。日本代表は井端弘和監督が率いた前回大会に続く連覇を狙う。

大森監督は、「ジャパンへの憧れを抱く若い世代とともに、世界のユース野球に触れる貴重な機会をいただけたことに感謝します。日本らしい『柔』と『剛』のバランスのとれた野球で、大会連覇を目指して戦います」とコメントしている。（First-Pitch編集部）