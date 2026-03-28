プティポンタの声優を7年ぶりに務めることに

オリックスを応援するマスコット「ポンタ」の妹であるプティポンタの声を、声優の立花理香さんが再度務めることが27日に「バファローズ☆ポンタ」のX（旧ツイッター）で発表された。立花さんはオリックス・若月健矢捕手の妻で、「若月の奥さん美人やなあ」「ガチで美人」と注目の声があがっている。

「バファローズ☆ポンタ」のXでは「な、なんと…！ プティポンタの声、立花理香さん（@RiccaTachibana）が7年ぶりに担当！2026シーズン、一緒に応援してくれるわよ！」と伝えられた。

シーズンが開幕した27日には、早速「バファローズ☆ポンタ」のXにプティポンタが登場。「全試合勝て！」、10点を奪われ「んほーー！」と絶望するプティポンタの声が投稿された。

立花さんは人気声優で、オリックスファンの間では“再就任”が話題に。ファンからは「若月の嫁の旦那の妻！」「これは嬉しい」「りっかさま！」「若月選手の奥さんの立花さんですね」「全打席打て」「これはヤバイわよ！」「若月さんりっかちゃんが奥さんなのほんまに羨ましい」などとコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）