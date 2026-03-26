米メディアも注目したドジャースとユニクロのパートナーシップ契約

新しくなったドジャースタジアムに日米のファンが困惑している。ドジャースは25日（日本時間26日）、パートナーシップ契約を結んだ日本の大手衣料ブランド「ユニクロ」との会見を本拠地で行った。そこで披露された“新仕様”に「なんてこった」「クレイジーだ」と、呟くファンが目立った。

会見では球場の新たな名称が発表され、ドジャースタジアムとは別に、本拠地内に「ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム」と表示されることが明らかになった。また、中堅上部に設置されたユニクロの巨大看板も初披露。看板以外にも、球場の至るところにユニクロのロゴが配置され、昨年までの球場とは一味違った光景を生み出している。

この様子には、地元メディア「スポーティング・トリビューン」のCEOを務めるアラシュ・マルカジ氏を始め、地元メディアの記者らも揃って現地から報告を行った。米国内で75店舗を展開し、米ファンの生活にも馴染みつつあるユニクロがドジャース本拠地に“仲間入り”した光景は、同イベントへの注目度の高さを物語っていた。

見慣れた球場が、開幕前に遂げた“変化”に違和感を抱くファンが続出。SNSには「広告が多すぎる」「ユニクロ成分多めだな…」「ユニクロって赤じゃん。なんだかとっても違和感。ドジャースは青なんよ。あんなでっかい赤の看板……」「なんかなぁ…しょうがないんだろうけど」「ドジャースタジアムにユニクロは似合わない」などの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）