「財布の紐をしっかり締めて」と呼びかけるも特売品に大興奮

台湾プロ野球（CPBL）味全ドラゴンズのチアリーダー「Dragon Beauties」の公式インスタグラムが23日までに更新され、メンバーが熊本県内のコンビニエンスストアを満喫する様子が公開された。日本の商品に目を輝かせ、とりわけ“割引シール”に大興奮する等身大の姿がファンの間で反響を呼んでいる。

熊本滞在中のオフショットとして公開された動画では、チアたちが日本のコンビニで買い物を楽しむ様子が収められている。その中で、メンバーの群群（チュンイー）はカメラに向かって「みなさん、理性的に、賢く買い物をしましょうね。自分の財布の紐をしっかり締めて！ いいですか？」とファンに呼びかけた。

しかし、そんなしっかり者の発言とは裏腹に、店内に並ぶ値引き商品を見つけると態度が一変。「見てください、これ！ 特売！ これも特売！ これも特売！ 」と割引シールが貼られた商品を次々と手に取り、思わず“爆買い”モードへと突入してしまった。

さらに、日本のお惣菜のコストパフォーマンスの高さに驚きを隠せない様子。「これを見て、100円（約20台湾元）ですよ。卵が2個分も入ってて20元なんて！ 半額！ 半額！ 半額ですよ！ あと、このサンドイッチも見て！ 100円。100円のサンドイッチなんて、今の台湾で探せますか？」とカメラに商品を近づけて熱弁を振るった。

球場での華やかなパフォーマンスからは想像もつかないほど、日本の手頃なコンビニ商品に歓喜する親しみやすいキャラクター。異国の地で割引シールに感激し、本音を爆発させる台湾チアの飾らない素顔は、見ている日台のファンを大いにほっこりさせている。（Full-Count編集部）