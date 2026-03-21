Dバックスとの開幕戦で着用される豪華な特別デザイン

ドジャースは20日（日本時間21日）、昨季のワールドシリーズ優勝を記念した「ゴールドコレクション」のユニホームを発表した。27日（同28日）ダイヤモンドバックスとの開幕戦で着用予定の特別仕様となっている。デザイン自体に関しては好評な一方で、強気な価格設定に対して日本ファンからは嘆きの声が上がっている。

MLB公式X（旧ツイッター）が「ロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズ優勝を祝して『ゴールドコレクション』ユニホームを発表」として画像を公開した。チームは本拠地での開幕戦でこのユニホームを着用する。背番号や胸番号、袖のパッチなどが、王者の金色に輝く豪華なデザインとなっている。

華やかな特別ユニホームだが、MLB公式のオンラインショップで販売されている価格は219.99ドル（約3万5000円）となっている。さらにキャップ単体でも約8400円という高額な設定だ。大谷翔平投手らスター選手の記念アイテムとはいえ、手軽には購入しづらい状況といえる。

高額すぎる記念グッズに対し、SNS上のファンからは悲鳴が相次いだ。「デザインはかっこいいけど、この値段はちょっと強気すぎる気もする」「欲しいけど、ユニフォームに35000円はなかなか勇気いるな……」「キャップだけでも高級品案件w」「うちのゲームより高いわ」「ユニホームのレプリカ高いのまあまあわかるけど帽子の8400円はひっくり返るわ」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）