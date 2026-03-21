京王プラザホテル八王子の“天候を気にしない”春色ピクニックビュッフェが開催！パフェづくり体験も
◆京王プラザホテル八王子の“天候を気にしない”春色ピクニックビュッフェが開催！パフェづくり体験も
京王プラザホテル八王子のレストラン＜ル クレール＞では、2026年4月1日（水）から6月1日（月）ランチまで春限定の「春色ピクニックブッフェ 〜お肉・野菜・フルーツの彩り満載〜」を開催。
お肉・野菜・フルーツを主役に、彩り豊かな料理とスイーツが勢揃い。クラフトパフェやパンケーキなど自分好みに仕上げる楽しみもあるので、家族や友人を誘って春のおでかけにいかが？
室内で快適に楽しむ、春のピクニック気分を満喫
春のおでかけシーズンに合わせ、花を思わせる彩りの料理と装飾が広がる写真映えも意識されたビュッフェ。視覚も味覚も春を楽しめる演出になっている。
料理は冷菜や人気のパスタやピザ、肉料理、スイーツまで約30種類が勢揃い！ 春メニューとして、「レンズ豆と彩り野菜 トラウトサーモンのタブレ」、「春キャベツとチョリソーのジャーマンポテト」なども楽しめるので、季節感あふれるメニューを堪能して。
ライブパフォーマンスも楽しめる、ディナーの主役メニュー
ディナータイムには、シェフが目の前で仕上げるライブパフォーマンスメニューが登場！ 焼き上がりのタイミングや香りまで含めて、五感で楽しめる演出が加わる。
定番のローストビーフは、肉のうまみをじっくり味わえる一皿。加えて、100％ビーフのハンバーグを使ったハンバーガーは、バンズやトッピングを選びながら自分好みに仕上げていくスタイル。シンプルにまとめるか、具材を重ねてボリュームを出すかでアレンジを楽しもう。
さらにディナー限定で東京和牛の焼きしゃぶも用意されるので、グループでの食事や少し特別な夜にもぴったり。
自分好みのアレンジで作り上げる、春のオリジナルスイーツ体験
ビュッフェのお楽しみのスイーツは、彩り豊かな春のお花のように華やかなフルーツを使用したスイーツがラインナップ。
ランチタイム限定でフルーツコーナーが登場し、そのままフレッシュに味わうだけではなく、パンケーキやパフェに自由にアレンジできるのがうれしいポイント。ソフトクリームやソース、トッピングを重ねながら、自分だけのスイーツを仕上げていく時間も楽しみのひとつ。
◆ビュッフェの会場は？
シェフこだわりの季節の料理とパティシエのスイーツを堪能
JR八王子駅前に位置するホテル内のレストラン＜ル クレール＞。イベントごとに旬の食材を用いたシェフこだわりの料理を、明るく開放感あふれる空間でゆっくりと楽しめる。目の前で仕上げるシェフズパフォーマンスコーナーはライブ感満載。バリエーション豊かな料理から、パティシエによる色とりどりのかわいらしいスイーツまで楽しめる。気の置けない女友達や大切な人と、ホテル自慢の味を心ゆくまで堪能して。
京王プラザホテル八王子のレストラン＜ル クレール＞では、2026年4月1日（水）から6月1日（月）ランチまで春限定の「春色ピクニックブッフェ 〜お肉・野菜・フルーツの彩り満載〜」を開催。
お肉・野菜・フルーツを主役に、彩り豊かな料理とスイーツが勢揃い。クラフトパフェやパンケーキなど自分好みに仕上げる楽しみもあるので、家族や友人を誘って春のおでかけにいかが？
室内で快適に楽しむ、春のピクニック気分を満喫
春のおでかけシーズンに合わせ、花を思わせる彩りの料理と装飾が広がる写真映えも意識されたビュッフェ。視覚も味覚も春を楽しめる演出になっている。
料理は冷菜や人気のパスタやピザ、肉料理、スイーツまで約30種類が勢揃い！ 春メニューとして、「レンズ豆と彩り野菜 トラウトサーモンのタブレ」、「春キャベツとチョリソーのジャーマンポテト」なども楽しめるので、季節感あふれるメニューを堪能して。
ライブパフォーマンスも楽しめる、ディナーの主役メニュー
ディナータイムには、シェフが目の前で仕上げるライブパフォーマンスメニューが登場！ 焼き上がりのタイミングや香りまで含めて、五感で楽しめる演出が加わる。
定番のローストビーフは、肉のうまみをじっくり味わえる一皿。加えて、100％ビーフのハンバーグを使ったハンバーガーは、バンズやトッピングを選びながら自分好みに仕上げていくスタイル。シンプルにまとめるか、具材を重ねてボリュームを出すかでアレンジを楽しもう。
さらにディナー限定で東京和牛の焼きしゃぶも用意されるので、グループでの食事や少し特別な夜にもぴったり。
自分好みのアレンジで作り上げる、春のオリジナルスイーツ体験
ビュッフェのお楽しみのスイーツは、彩り豊かな春のお花のように華やかなフルーツを使用したスイーツがラインナップ。
ランチタイム限定でフルーツコーナーが登場し、そのままフレッシュに味わうだけではなく、パンケーキやパフェに自由にアレンジできるのがうれしいポイント。ソフトクリームやソース、トッピングを重ねながら、自分だけのスイーツを仕上げていく時間も楽しみのひとつ。
◆ビュッフェの会場は？
シェフこだわりの季節の料理とパティシエのスイーツを堪能
JR八王子駅前に位置するホテル内のレストラン＜ル クレール＞。イベントごとに旬の食材を用いたシェフこだわりの料理を、明るく開放感あふれる空間でゆっくりと楽しめる。目の前で仕上げるシェフズパフォーマンスコーナーはライブ感満載。バリエーション豊かな料理から、パティシエによる色とりどりのかわいらしいスイーツまで楽しめる。気の置けない女友達や大切な人と、ホテル自慢の味を心ゆくまで堪能して。