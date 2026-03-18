幅95cm×多関節で机全体を明るく照らす！スタンドタイプのデスクライト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、幅約95cmのワイド設計と最大1650ルーメンの高照度を備え、3灯と5か所の関節で照射位置を自在に調整ができるスタンドタイプのLEDライト「800-LED104」を発売した。
■デスク全体を一気に照らす、幅約95cmのワイド設計
一般的なデスクライトでは光が届きにくい、モニター周辺や書類を広げたスペースまでしっかり照らせるのが本製品の魅力だ。幅約95cmのワイド設計により、手元だけでなくデスク全体を明るくカバー。複数の作業を同時に進める在宅ワークや、参考書・ノートを広げる学習環境でも、視界をすっきり保ちながら快適に使える。
■3灯×5か所の関節で、欲しい場所に光を届ける
本製品は3か所のLED部と5か所の関節を備え、照らしたい位置に合わせてフレキシブルに調整できる。パソコン画面の周辺、キーボード、資料、読書中のページなど、必要な場所へ的確に光を届けられるため、作業効率の向上にもつながる。使う人やデスクレイアウトに合わせて最適な照射スタイルをつくれるのも大きな特長だ。
■設置場所を選ばない、スタンドタイプのデスクライト
幅約95cmの広範囲を照らす大型LEDライトでありながら、クランプ不要のスタンドタイプを採用した。置くだけで使えるため導入しやすく、必要に応じて簡単に場所を動かせる。固定位置に縛られにくいので、仕事机から学習机、ベッドサイドまで幅広く活躍。明るさだけでなく、使う場所の自由度まで高めた一台だ。
■最大1650ルーメン、調光・調色も思いのまま
最大1650ルーメンの高照度に対応し、仕事や細かな作業、勉強にも十分な明るさを確保できる。さらに、明るさは5段階、光の色は電球色から昼白色まで5段階で調整可能。集中したい時は白っぽい光、リラックスしたい時はあたたかみのある光へと切り替えられるため、時間帯や用途に合わせた理想のデスク環境を手軽に整えられる。
■タッチ操作で簡単、毎日使いやすい便利機能も搭載
操作はタッチするだけのシンプル設計で、光の色や明るさを直感的に変更できる。さらに、周囲の明るさに合わせて自動調整するオートモードを搭載し、シーンに応じた快適な明るさをサポート。電源を切っても最後に使った調光・調色設定を記憶するメモリー機能も備えているため、毎回設定し直す手間がなく、日常使いにぴったりだ。
■商品詳細
■3灯と5か所の関節で照射位置を自在に調整ができるスタンドタイプのLEDライト「800-LED104」
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■3灯×5か所の関節で、欲しい場所に光を届ける
本製品は3か所のLED部と5か所の関節を備え、照らしたい位置に合わせてフレキシブルに調整できる。パソコン画面の周辺、キーボード、資料、読書中のページなど、必要な場所へ的確に光を届けられるため、作業効率の向上にもつながる。使う人やデスクレイアウトに合わせて最適な照射スタイルをつくれるのも大きな特長だ。
■設置場所を選ばない、スタンドタイプのデスクライト
幅約95cmの広範囲を照らす大型LEDライトでありながら、クランプ不要のスタンドタイプを採用した。置くだけで使えるため導入しやすく、必要に応じて簡単に場所を動かせる。固定位置に縛られにくいので、仕事机から学習机、ベッドサイドまで幅広く活躍。明るさだけでなく、使う場所の自由度まで高めた一台だ。
■最大1650ルーメン、調光・調色も思いのまま
最大1650ルーメンの高照度に対応し、仕事や細かな作業、勉強にも十分な明るさを確保できる。さらに、明るさは5段階、光の色は電球色から昼白色まで5段階で調整可能。集中したい時は白っぽい光、リラックスしたい時はあたたかみのある光へと切り替えられるため、時間帯や用途に合わせた理想のデスク環境を手軽に整えられる。
■タッチ操作で簡単、毎日使いやすい便利機能も搭載
操作はタッチするだけのシンプル設計で、光の色や明るさを直感的に変更できる。さらに、周囲の明るさに合わせて自動調整するオートモードを搭載し、シーンに応じた快適な明るさをサポート。電源を切っても最後に使った調光・調色設定を記憶するメモリー機能も備えているため、毎回設定し直す手間がなく、日常使いにぴったりだ。
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■3灯と5か所の関節で照射位置を自在に調整ができるスタンドタイプのLEDライト「800-LED104」
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