DREAMS COME TRUEの中村正人（67）が17日夜、同バンドスタッフの公式Xアカウントを更新。自身の個人Xアカウントが凍結されたことを報告した。

中村は、バンドスタッフの公式Xに「中村正人です私のアカウントが凍結されたので、ここからポストします。私のポストの時は最初に『中村正人です』と表記します。スタッフの時は『スタッフです』と表記します。このタイミングでこんなことが起きるなんて驚きましたが乗り越えるしかございません。よろしくお願いしますとともにこの情報 拡散お願いします」と報告した。

続くポストでも「中村正人です これは『お前は少し黙っていろ』と神様のお告げでしょう。明日の発売日は、ベイビーズ、マサマニア、スタッフの皆様に任せておけということなのでしょう。ドリの大切な大切なオリジナルNEWアルバム、くれぐれもよろしくお願いします」とつづり、18日に発売されるドリカム9年ぶりオリジナルアルバム「THE BLACK◯ALBUM」（ザブラックアルバム）にふれつつ、つづった。

スタッフもXを更新し「【中村正人Xアカウント状況のお知らせ】スタッフです。2026年3月17日（火）18:00時点で中村正人のXアカウント（@DCT_MASATO）が凍結されていることを確認しました。ただいま復旧に向けて対応中です。緊急用として、DREAMS COME TRUE STAFF【公式】アカウント（@dcte_staff）にて、中村正人からのポストをさせていただきます。中村正人からのポストには、ポスト頭に『中村正人です』、スタッフからのポストには、『スタッフです』と表記いたします」と記した。

ただ、18日午前8時ごろの時点では、中村個人のXアカウントにアクセスすると「注意:このアカウントは一時的に制限されています」という表示がまず出て「プロフィールを表示する」という部分をクリックすると、中村のポストが見れる状況になっている。