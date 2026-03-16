SNSで投稿「誹謗中傷を多数確認しています」

日本プロ野球選手会は16日、公式X（旧ツイッター）を更新。野球日本代表「侍ジャパン」がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で敗退したことを受け、「侍ジャパンの選手や監督・コーチ等に対する誹謗中傷を多数確認しています」と発表した。

大会連覇を目指した侍ジャパンは14日（日本時間15日）、ローンデポパークで行われたベネズエラ戦に敗退し、準々決勝で涙を飲んだ。試合終了後、一部の選手のSNSには誹謗中傷するコメントが寄せられていた。

敗退後、近藤健介外野手（ソフトバンク）も自身のインスタグラムを更新。「選手に対して心無い言葉が届いているとも聞いています。もちろん結果はしっかり受け止めています。ただ、その言葉に叱咤があるのかどうかは、選手自身が一番分かります」と綴っていた。

日本プロ野球選手会が発表した声明は以下の通り。

「WBCの結果を受け、侍ジャパンの選手や監督・コーチ等に対する誹謗中傷を多数確認しています。

これまでも日本プロ野球選手会では、選手を守る観点から、発信者情報開示や損害賠償請求、刑事告訴等の法的措置を多数行ってきました。今回の大会では、AIを活用したモニタリングにより投稿の確認・証拠保全を行っており、悪質な投稿については法的対応を含めて厳正な措置を講じます。

選手が安心してプレーできる環境づくりへのご理解とご協力をお願いいたします」（Full-Count編集部）