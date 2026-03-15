5台同時充電できる電源タップ / ガッツリいきたい日に【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、厚さ18mmの超薄型ボディにAC×2とUSB（Type-C×2・A×1）を搭載し、最大65W PD急速充電でノートPCにも対応するGaN採用電源タップ「700-TAP092BK」を発売した。本製品の最大の特長は、厚さ約18mmという超薄型設計だ。ノートパソコン用アダプターと一緒にバッグへ収納してもかさばらず、出張やカフェワークなど外出先での使用にも最適。コンパクトながらしっかりと電源を確保できるため、これ1台でスマートな電源環境を持ち運べる。
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「ウルトラエッグカツ定食」「ウルトラエッグカツ丼」を2026年3月13日(金)より期間限定で販売を開始する。
■厚さ18mmの超薄型、65W PD対応！5台同時充電できる電源タップ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、厚さ18mmの超薄型ボディにAC×2とUSB（Type-C×2・A×1）を搭載し、最大65W PD急速充電でノートPCにも対応するGaN採用電源タップ「700-TAP092BK」を発売した。本製品の最大の特長は、厚さ約18mmという超薄型設計だ。ノートパソコン用アダプターと一緒にバッグへ収納してもかさばらず、出張やカフェワークなど外出先での使用にも最適。コンパクトながらしっかりと電源を確保できるため、これ1台でスマートな電源環境を持ち運べる。
■洗えて清潔！子供から大人まで快適に座れるメッシュチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、通気性の高いメッシュ背もたれと、取り外して洗える座面カバーを採用したメッシュチェア「150-SNCM60BK(ブラック)」と「150-SNCM60BＬ(ブルー)」を発売した。家庭のワークスペースや学習机などにも設置しやすいコンパクトサイズのオフィスチェア。幅約48.5cmの省スペース設計で、限られた空間でも快適に使用できる。軽量設計のため移動もしやすく、日常のさまざまなシーンで活躍する。
■分離式パネルで設置しやすい！玄関やガレージを照らすソーラー充電式LEDセンサーライト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、配線不要のソーラー充電で設置でき、1200ルーメンと4つの点灯モードで玄関やガレージを見守ることができ、5mケーブル付きの分離型ソーラーパネルを採用し、設置場所と日当たりの悩みを解決することができる、人感センサーLEDライト「800-LED101」を発売した。「800-LED101」は、ソーラー充電式を採用した人感センサーLEDライト。電源工事や配線の手間がなく、玄関まわり、駐輪場、ガレージ、倉庫の出入口など、これまで照明を増設しにくかった場所にも手軽に導入できる。コンセントが近くにない環境でも設置することができ、夜間の安心感をぐっと高められるのが大きな魅力だ。
■ガッツリいきたい日に、とんかつだけじゃ終わらせない！かつやでチャーシュー×ベーコン×ボロニアソーセージ参戦
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「ウルトラエッグカツ定食」「ウルトラエッグカツ丼」を2026年3月13日(金)より期間限定で販売を開始する。
■コネクタが自在に回転できる！4K対応HDMI回転アダプタ
サンワサプライ株式会社は、垂直方向の屈曲と回転機構を備えたHDMIアダプタ「AD-HD35」を発売した。抜き差しの多い機器のコネクタを保護しながら、狭い場所での配線を柔軟に行うことができる便利なアダプタ。ケーブルを自然な方向へ流してコネクタ・ケーブルの負担を軽減する。中央で垂直方向に90°曲がる構造で、ケーブルを上下方向へ配線でき、本体コネクタに負荷がかからない。さらにメス側が左右に回転するので、無理な折り曲げを防止し、ケーブルを自然な方向へ逃がせる。設置環境に合わせて配線を調整可能だ。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・丸亀製麺×ドラゴンボールZ、7つの驚きのコラボ！「丸亀製麺 新宿御苑前店」がオープン
・ボリューム満点＆ライスが進む！ステーキ宮、やみつきステーキが登場
・レストランの域を超えた、究極の没入体験！手づかみシーフードレストラン「ダンシングクラブ東京」で開催
・世界が注目するマジシャンが大集結！『Japan National Championship of Magic 2026』
・贅沢な味わい！バーガーキング「わたくしのプレミアムショコラ チョコレート&ストロベリー」
■厚さ18mmの超薄型、65W PD対応！5台同時充電できる電源タップ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、厚さ18mmの超薄型ボディにAC×2とUSB（Type-C×2・A×1）を搭載し、最大65W PD急速充電でノートPCにも対応するGaN採用電源タップ「700-TAP092BK」を発売した。本製品の最大の特長は、厚さ約18mmという超薄型設計だ。ノートパソコン用アダプターと一緒にバッグへ収納してもかさばらず、出張やカフェワークなど外出先での使用にも最適。コンパクトながらしっかりと電源を確保できるため、これ1台でスマートな電源環境を持ち運べる。
■洗えて清潔！子供から大人まで快適に座れるメッシュチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、通気性の高いメッシュ背もたれと、取り外して洗える座面カバーを採用したメッシュチェア「150-SNCM60BK(ブラック)」と「150-SNCM60BＬ(ブルー)」を発売した。家庭のワークスペースや学習机などにも設置しやすいコンパクトサイズのオフィスチェア。幅約48.5cmの省スペース設計で、限られた空間でも快適に使用できる。軽量設計のため移動もしやすく、日常のさまざまなシーンで活躍する。
■分離式パネルで設置しやすい！玄関やガレージを照らすソーラー充電式LEDセンサーライト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、配線不要のソーラー充電で設置でき、1200ルーメンと4つの点灯モードで玄関やガレージを見守ることができ、5mケーブル付きの分離型ソーラーパネルを採用し、設置場所と日当たりの悩みを解決することができる、人感センサーLEDライト「800-LED101」を発売した。「800-LED101」は、ソーラー充電式を採用した人感センサーLEDライト。電源工事や配線の手間がなく、玄関まわり、駐輪場、ガレージ、倉庫の出入口など、これまで照明を増設しにくかった場所にも手軽に導入できる。コンセントが近くにない環境でも設置することができ、夜間の安心感をぐっと高められるのが大きな魅力だ。
■ガッツリいきたい日に、とんかつだけじゃ終わらせない！かつやでチャーシュー×ベーコン×ボロニアソーセージ参戦
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「ウルトラエッグカツ定食」「ウルトラエッグカツ丼」を2026年3月13日(金)より期間限定で販売を開始する。
■コネクタが自在に回転できる！4K対応HDMI回転アダプタ
サンワサプライ株式会社は、垂直方向の屈曲と回転機構を備えたHDMIアダプタ「AD-HD35」を発売した。抜き差しの多い機器のコネクタを保護しながら、狭い場所での配線を柔軟に行うことができる便利なアダプタ。ケーブルを自然な方向へ流してコネクタ・ケーブルの負担を軽減する。中央で垂直方向に90°曲がる構造で、ケーブルを上下方向へ配線でき、本体コネクタに負荷がかからない。さらにメス側が左右に回転するので、無理な折り曲げを防止し、ケーブルを自然な方向へ逃がせる。設置環境に合わせて配線を調整可能だ。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・丸亀製麺×ドラゴンボールZ、7つの驚きのコラボ！「丸亀製麺 新宿御苑前店」がオープン
・ボリューム満点＆ライスが進む！ステーキ宮、やみつきステーキが登場
・レストランの域を超えた、究極の没入体験！手づかみシーフードレストラン「ダンシングクラブ東京」で開催
・世界が注目するマジシャンが大集結！『Japan National Championship of Magic 2026』
・贅沢な味わい！バーガーキング「わたくしのプレミアムショコラ チョコレート&ストロベリー」