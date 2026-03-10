北山亘基が考案した「お茶点て」Tシャツに豪華メンバーが並ぶ

ファナティクス・ジャパンは10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」のオリジナルイラストTシャツを、同日午後7時頃より販売開始すると発表した。話題の「お茶点てセレブレーション」をデザインしたもので、大谷翔平投手（ドジャース）らがイラスト化される中、“不在”の主力に嘆きの声が寄せられている。

お茶点てポーズは、北山亘基投手（日本ハム）が大谷からの無茶ぶりを受けて発案した。北山は「日本らしさが世界で注目される瞬間」を切り取りたいという願いを込めており、茶筅の動きとプレーの躍動を重ねた渦のモチーフがデザインのアクセントとなっている。

商品は「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 日本代表お茶点てポーズ Tシャツ」として、ライトグリーンとネイビーの2色を展開する。大人は6000円、キッズ用は4500円で、サイズも豊富に用意された。数量限定での販売となっており、早期の注文であれば大会期間中の配送も可能だという。

大谷、北山、鈴木誠也外野手（カブス）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）の5人がデザインされたTシャツ。可愛らしいイラストの一方でファンが驚いたのは、4番打者として活躍している吉田正尚外野手（レッドソックス）が起用されなかったことだ。

前回の世界一貢献者であり、韓国戦で特大弾、オーストラリア戦で逆転2ランを放った主砲の“不在”に困惑する声が殺到。「えっ吉田正尚は……？」「吉田正尚がいないの何でだよ」「吉田正尚いなくて泣いた」「待て待て待て待て!! 吉田正尚がいない」「あれだけ活躍しても正尚おらんのやな」「吉田どこ」などと嘆く声が寄せられている。（Full-Count編集部）