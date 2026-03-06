第6回ワールド・ベースボール・クラシック

■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦でチャイニーズ・タイペイと対戦した。場内のボルテージが高まるなか、視聴者からは「どこにいるの？」「映して」と困惑する声が上がった。

WBCは5日から開幕。チャイニーズ・タイペイはオーストラリアに0-3で完封負けした。場内には多くのファンが駆け付けた他、台湾野球の名物ともいえる美女チア軍団も登場。CPBL全6球団から2人ずつ選出されたチアガール「CT AMAZE」の12人が三塁側内野席に設けられた特別ステージで盛り上げていた。

しかし日本戦では、チャイニーズ・タイペイ側のベンチにチア軍団の姿はなし。今回は外野席でエールを送っている。一方でチアを楽しみにしていたファンも少なくなかった。SNS上では「台湾チアはどこですか？」「台湾のチアが見れんのはサミシイ」「台湾チアどこにいるの」「ネトフリさん、台湾のチア映して」「NETFLIX契約したので台湾チアを映してください」と落胆する声も多かった。

侍ジャパンの“開幕投手”は山本由伸が務め、大谷翔平は「1番・指名打者」で先発出場する。（Full-Count編集部）