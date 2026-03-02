「おねがい ゆるして」目黒・5歳女児虐待死から8年。“衝撃の反省文”の真実と、母が娘を守れなかった理由――事件追うルポライターが語る
2018年3月に、東京・目黒区のアパートで、船戸結愛ちゃん（5歳）が両親から虐待を受け死亡した事件から8年が経った。
死亡時、結愛ちゃんの身体には170か所以上の傷や痣が確認され、体重は約12.2kgと、標準より5kgも下回っていた。上京後40日足らずの間に、体重が4キロも減ったのだ。その過酷さは想像を超える。父親から繰り返し暴行を受け、亡くなる直前はほぼ寝たきりの衰弱状態にあったという。
なぜこのような悲惨な虐待事件が起こってしまったのか、結愛ちゃんの死から我々が教訓にできることは何か――。『ルポ 虐待 ――大阪二児置き去り死事件』（ちくま新書）、『児童虐待から考える 社会は家族に何を強いてきたか』（朝日新書）などの著者であり、本事件を含む数々の虐待事件を取材してきたルポライターの杉山春氏が、事件から8年目に突入した今、問いかける。
◆「おねがい ゆるして」と綴られた反省文
「2015年12月、3人でクリスマスパーティをした。私が作ったロールパンとミネストローネ、チキン、ツリー型のサラダ、結愛には子供用シャンパン。いっぱい食べていっぱい笑って、とても楽しかった（原文ママ）」
2020年2月に出版された、船戸結愛ちゃんの母・優里による著書『結愛へ 目黒区虐待死事件 母の獄中手記』には、幸せな家庭の一コマが綴られている。
それから2年3か月後の2018年3月2日、結愛ちゃんは肺炎による敗血症で亡くなった。同日、結愛ちゃんの父・雄大が「心臓が止まっている」と119番通報。その後処置に当たった医師が、極度の栄養失調や複数の痣があったことから、虐待を疑って警察に通報した。
翌3月3日に父・雄大（当時33歳）が、6月には母・優里（当時25歳）が逮捕された。その後、雄大は保護責任者遺棄致死罪・傷害罪・大麻取締法違反で起訴され、懲役13年で刑が確定。優里は保護責任者遺棄致死罪で起訴され、懲役8年の刑が下された。
逮捕後、アパートからは、結愛ちゃんが書いたとされるノートが見つかった。雄大は「しつけ」として、結愛ちゃんに毎日4時に起床するよう強制し、その時間と体重などを大学ノートに書かせていたという。
当時の報道から、反省文の内容を一部抜粋する。
「もうパパとママにいわれなくても しっかりと じぶんから きょうよりかもっともっと あしたはできるようにするから もうおねがい ゆるして ゆるしてください おねがいします ほんとうにもうおなじことしません ゆるして」
この内容は繰り返し報道され、人々に衝撃を与えた。
◆手紙は母娘で一緒に書き上げたものだった
しかし、この反省文についての当時の報道内容は、事実とは少し異なる。
後の優里の裁判では、反省文に優里が誤字を添削した跡が残っている点などから、この文章は結愛ちゃんが雄大から怒られるのを防ぐために、優里が付き添って一緒に書き上げたものだとされている。
判決文においても、裁判長はこの反省文に言及。「記載内容から被害児童の当時の心情をそのまま認定することはできない」としており、文面が当時の結愛ちゃんの心情を直接的に反映したものではないとの判断を示している。
ではなぜ優里は、直接的に雄大の虐待を制止しようとせず、わざわざ娘に反省文を書かせたのか――。
優里に10回以上の面会を重ね、事件の詳細を追ってきたルポライターの杉山春氏は、「母親側が裁判で主張したように、優里が雄大から受けていた心理的DVとはどういうもだったのかを理解することが大切だ」と語る。
2016年4月の入籍直後から、優里は雄大から日常的に心理的DVを受けていた。行動や発言、性格に対して執拗に説教をされ、そのたびに優里はLINEを通じて「叱ってくれてありがとう」といった感謝とともに反省文を送っていたという。
