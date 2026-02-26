ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日に放送されたテレビ朝日「報道ステーション」に生出演した。

この日は日本選手団の解団式、日本記者クラブ、外国人特派員協会での会見と大忙しだった２人。番組では将来的な夢を問われる場面で、木原が「今回たくさんの方々にペアというものを知っていただけたと思うので、僕たち世代でペアを終わらせてしまうのではなくて、日本がペア大国になるために、自分たちができることがあれば、少しでもトライアウトであったり、お手伝いしたいなという気持ちです。やはり日本には今までペアの指導者がなかなかいらっしゃらなかったので、自分たちが次の世代の指導者になれるようにがんばっていきたいなと」と指導者への夢を語ると、三浦も「私も同じ目標を持っているので、そばでずっと支えられたらなというふうに思っています」とうなずいた。

“りくりゅう”として見据える未来像に、ＳＮＳなどでは「心拍数が上がってしまった」、「なんて尊い」、「めちゃくちゃ泣いておる」と反響の声が上がっていた。