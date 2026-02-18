お笑いコンビ「きっと君はくるさ」のカルビが17日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。芸能界のゴシップを披露した。

この日は「イニシャルゴシップクイズ」を展開。とっておきの芸能ゴシップを持つ芸人が出題者となり、登場人物をイニシャルで披露。回答者は1回だけその人物が誰なのかを確認でき、最初の正解者だけが真実を知ることができる。

出題者となったカルビは「人気芸人Mさんの元カノ、人気女性紅白歌手のHです」とし、曲は誰でも知っている、グループではない、「この人を表現するとき、“紅白出場歌手の”っていうことはそこまでない」など、次々とヒントを出した。

他にも、MとHが「ギリギリ釣り合ってる」、年齢は「10歳は離れてない」、「ある番組で共演して、そこで対談をきっかけでお知り合いになった」とヒント。

これに「さらば青春の光」森田は「あぁーー！！！俺分かったぞ！！」と大興奮。自身の耳にも入っていたといい、カルビに対し「お前、うまい出題するね！」。「俺はね、このウワサ聞いた時にエーグって思った。夢あるね！」。

最終的に森田はカルビに耳打ちで確認。見事正解し、「カルビちゃん出し方がうまい。まさかあっちやと思わない」と出題の妙を絶賛。「Hひねってます」と締めた。