俳優の犬飼貴丈が、所属事務所「バーニングプロダクション」を退所することを１８日、自身のファンクラブサイトで発表した。

サイトで犬飼は「ご報告 いつも応援してくださっている方々へ」と題し投稿。事務所を退所する運びであることを報告し「まだ退所する正確な日程は決まっておりませんが、いつも応援してくださっている方々にまずはお伝えしたくこのような形をとらせていただきました」とつづった。

犬飼は２０１２年の「第２５回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でのグランプリを受賞し芸能界入り。デビュー以来同社に所属していた。文書では「３０歳になったあたりから仕事について改めて考え始め、今回のような決断に至りました。事務所の皆さまには快くご理解いただき、心より感謝しております」とし「今回のご報告で詳しいことをすべてお伝えできずに大変心苦しいのですがお知らせできることから発表していきますので、今は見守っていただけると幸いです」と思いをつづった。

【犬飼貴丈コメント全文】

ご報告 いつも応援してくださっている方々へ

私、犬飼貴丈は、現在所属しておりますバーニングプロダクションを退所することになりました。まだ退所する正確な日程は決まっておりませんが、いつも応援してくださっている方々にまずはお伝えしたくこのような形をとらせていただきました。

３０歳になったあたりから仕事について改めて考え始め、今回のような決断に至りました。事務所の皆さまには快くご理解いただき、心より感謝しております。

今回のご報告で詳しいことをすべてお伝えできずに大変心苦しいのですがお知らせできることから発表していきますので、今は見守っていただけると幸いです。

犬飼 貴丈